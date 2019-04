El Govern central prohibirà els talls de subministrament elèctric en onades de fred o de calor

El Govern central ha aprovat aquest divendres el reial decret que regula les condicions per a l'autoconsum d'electricitat, juntament amb l'anomenada Estratègia de Pobresa Energètica, que té com a objectiu facilitar les llars l'autoconsum i la seva interacció amb la xarxa.









El passat mes d'octubre l'executiu ja va aprovar el reial decret llei que, entre altres aspectes, eliminava el conegut com a 'impost al sol' del PP per a l'energia autoconsumida, i ara introduirà el marc normatiu necessari per al seu desenvolupament.





La nova llei també permet millorar les capacitats d'agregació perquè es pugui compartir l'energia generada en col·lectius d'autoconsumidors.





El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri per a la Transició Ecològica, ha aprovat l'Estratègia Nacional contra la Pobresa Energètica 2019-2024, en la qual prohibeix tallar el subministrament energètic en situacions climatològiques extremes, com pot ser una onada de fred de calor.





Aquesta restricció se suma a les ja existents de no tallar el subministrament a famílies en risc d'exclusió social i beneficiaris del bo social en els quals en la unitat familiar hi hagi un menor de 16 anys, una persona amb discapacitat igual o superior al 33% o amb grau de dependència II o III.





A més, el document amplia el període previ al tall de subministrament en cas d'impagament, que fins ara per als consumidors vulnerables acollits al bo social d'electricitat habilitava un termini de quatre mesos abans que el subministrador pogués interrompre el servei.





L'Estratègia augmenta el termini altres quatre mesos, durant els quals el consumidor rebrà un subministrament mínim vital que es fixarà atenent les diferents situacions de vulnerabilitat, va informar el Ministeri per a la Transició Ecològica.





En roda de premsa després del Consell de Ministres, la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, va assenyalar que l'objectiu d'aquesta mesura, al costat del Reial decret pel qual es regulen les condicions de l'autoconsum d'energia elèctrica, també aprovat aquest divendres, és "posar a la ciutadania en el centre del nou sistema energètic".









La iniciativa, dividida en quatre eixos d'actuació i 19 mesures, ofereix per primera vegada una definició oficial sobre la pobresa energètica, estableix quatre indicadors (despesa desproporcionada, pobresa energètica amagada, incapacitat per a mantenir l'habitatge a una temperatura adequada i retard en el pagament de les factures) per al seu seguiment -que determinen que, en l'actualitat, existeixen entre 8,1, i 3,5 milions de persones que compleixen alguns dels criteris- i objectius per a la seva reducció a 2025, amb una meta del 50% i, almenys, una disminució del 25%.





En concret, segons les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística corresponents a 2017, un total de 8,1 milions d'espanyols presenten una despesa desproporcionada en relació amb els seus ingressos (17,3% de la població); 5,1 milions de persones sofreixen pobresa energètica amagada (11,5%); uns 3,7 milions passen l'hivern a temperatures inadequades (8%) i 3,5 milions han d'afrontar retards en el pagament de les seves factures (7,4%).





Ribera ha considerat aquestes dades de "aclaparadors" i va assenyalar que s'observa "un creixement important" de la població vulnerable des de 2008, "amb un pic en 2014", per això ha assegurat que és necessari "atacar les causes estructurals" per a reduir la població en situació de pobresa energètica.





En cas de l'indicador de les llars la despesa energètica de les quals en relació amb els ingressos és més del doble de la mitjana nacional, té especial incidència en majors de 65 anys que viuen sols (30,1%); mentre que la pobresa energètica amagada afecta sobretot a parelles amb tres o més fills (28,4%); les llars d'un adult amb nens dependents econòmicament (monoparentals) són els que més sofreixen la temperatura inadequada (14,1%) a l'hivern; i ocorre el mateix amb el retard de les factures (13,5%).