Mischa Dohler: "El sistema d'escoles s'ha optimitzat, però on estan els Leonardos?"

"Com és que no tenim cap Leonardo avui?", es pregunta Mischa Dohler (1975) amb la mescla d'estupefacció i sornegueria de qui ja sap la resposta. Dohler és enginyer, i pianista, i expert en educació (i moltes més coses). El passat dimecres va aterrar a Barcelona per parlar, en un fòrum de l'editorial Barcanova, sobre com adaptar els sistemes d'educació actuals per encarar els reptes del futur. Treure rendiment de la tecnologia, apostar per una formació transversal i ensenyar a les noves generacions a resoldre problemes nous de forma enginyosa.

-"Educació i innovació pel futur": el títol de la conferència apunta la teva idea, però de quines edats o nivells estem parlant?





Doncs de tot l'ecosistema educatiu. Parlem d'un nen o nena que creix i passa de l'escola primària a la secundària, després va a l'universitat, més tard comença una start-up, després va a una empresa gran... Treballo bastant amb el Govern anglès estudiant els continguts de cada una d'aquestes etapes i les transicions entre elles, de la que no es sol parlar gaire.





Si mires el sistema d'escoles, durant les últimes dècades o fins i tot segle s'ha optimitzat i milions de persones han passat per l'escola. Però on són els Leonardos? La veritat és que tot el que es mou està passant en àmbits extraescolars. I això és un problema pel sistema: estem creant una xarxa per la majòria de la gent i les coses més interessants es mouen en una altra cantonada.





Jo crec que el sector privat és molt més ràpid i molt més eficaç, però el Govern té un rol d'orquestrar i elaborar les lleis que ajudin en aquesta transició. El legislador i les empreses són complementàries.





- En aquest sentit, una distinció que fas és entre l'escola i la universitat. La segona, com està més enfocada en la investigació, potser és menys conservadora que l'escola?





De fet s'està treballant en establir enllaços forts entre l'escola i la universitat. Molts nens no saben què significa el pas cap a la universitat, i això no ajuda ni a la universitat ni a les escoles.





- L'acte l'organitza Barcanova, que ha apostat per innovar en els seus continguts pedagògics. Trobem més reticències en el sector públic que en el privat?





Jo crec que el sector privat és molt més ràpid i molt més eficaç, però el Govern té un rol d'orquestrar i elaborar les lleis que ajudin en aquesta transició. I, en ocasions, una paraula petita introduïda en una llei pot tenir un efecte brutal per ajudar a obtenir un millor resultat per l'educació. El legislador i les empreses són complementàries.





- Què respondries a les crítiques que veuen amb desconfiança la introducció de la tecnologia a les aules?





Les tecnologies són una eina, una plataforma. Fa cent anys, aquesta eina es deia llibre i ara es diu llibre digital. Jo considero que les escoles s'han d'adaptar als temps actuals. Quan fa vint anys i ensenyava a la universitat, els estudiants podien aguantar dues hores concentrats; ara, si tenen concentració durant 15 minuts ja és bastant. La tecnologia ha causat això, però també pot ajudar a les escoles a adaptar-se.





- Això està relacionat amb reduir el temps de les lliçons...





Amb els anglesos estem parlant de fer classes de mitja hora: quinze minuts per aprendre i quinze minuts per fer coses. El fet de construir coses i traslladar el que has après de forma pràctica s'ha de potenciar més. Per cada lliura que es posa en l'acte d'ensenyament, s'ha de posar una lliura en l'acte d'aplicar aquest coneixement.





- I quins països consideres que estàs innovant en l'educació i dels quals podem aprendre?





Sempre es menciona a Finlàndia, però jo personalment no estic molt convençut.