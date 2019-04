Bartomeu vol oferir un contracte de per vida a Messi

El president del FC Barcelona ha dit aquest divendres 5 d'abril la intenció d'oferir un contracte vitalici a Lionel Messi - vinculat al conjunt blaugrana fins 2021- revelant que s'iniciaran les converses amb el futbolista internacional argentí la propera temporada.





"Messi demostra en cada partit que és el millor jugador del món. Volem renovar amb ell perquè és un home d'un sol club i la relació amb el Barcelona durarà per sempre. De vegades ús l'exemple de Pelé, que sempre ha jugat al Santos. Volem Messi per sempre a Barcelona, ja sigui com a jugador o en altres papers", ha assenyalat Josep Maria Bartomeu a una entrevista amb 'ESPN'.









Messi complirà 34 anys quan finalitzi el seu contracte amb el FC Barcelona, però el president del campió d'Espanya no dóna rellevància a l'edat del davanter, que aquesta temporada ja ha marcat 42 gols en totes les competicions.





"Tot i que encara li queden dos anys de contracte, és un jugador jove que sempre està innovant en el joc. Crec que Messi tindrà molts anys per davant. Encara és aviat, però l'any que ve haurem de parlar amb ell perquè pugui quedar-se molt temps al club. Volem que tingui una carrera molt llarga perquè puguem seguir gaudint del seu futbol", ha afirmat.





Si renova el 2021, el cinc vegades guanyador de la Pilota d'Or signarà el seu novè contracte amb el FC Barcelona, després d'haver establert una clàusula de rescissió de 700 milions d'euros al novembre de 2017.





Lionel Messi, de 31 anys, és un dels jugadors més emblemàtics de la selecció catalana, amb un total de 594 gols en 676 partits i un rècord de 32 trofeus guanyats.