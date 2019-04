Malgrat que no se l'esperava, l'eutanàsia ha irromput en el debat nacional. De la mateixa manera que amb l'avortament o la violència de gènere, aquest és un assumpte en què les visions enfrontades i fins i tot irreconciliables dels partits polítics salten a la palestra amb tota la seva virulència.









La mort de María José Carrasco, que va morir per intermediació del seu marit Àngel, ha reactivat el debat sobre la mort digna. Mentre que les formacions d'esquerres recolzen la seva legalització, la dreta es mostra dividida entre un Ciutadans obert a regularitzar l'eutanàsia i un PP i Vox que no contemplen donar-li carta de naturalesa.





SÁNCHEZ NO DESCARTA UN INDULT





El president del Govern i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, no ha descartat dijous passat en una entrevista a Telecinco indultar l'home que va ajudar a morir la seva dona, María José Carrasco, que patia esclerosi lateral amiotròfica (ELA) des de feia 20 anys i es trobava en fase terminal.





En aquest sentit, Sánchez ha promès que si obté "una majoria parlamentària" després de les eleccions generals del proper 28 d'abril el dret a morir dignament "serà reconegut". "I no hi haurà una minoria que ho pugui evitar", ha avisat.





LES PENES DE PRESÓ, ENTRE SIS I DEU ANYS

Àngel, el detingut per la mort de la seva dona s'enfronta a penes d'entre dos i deu anys de presó, segons recull el Codi Penal, que preveu una rebaixa si hi ha petició expressa de la víctima i si aquesta pateix una malaltia greu, un extrem que es produeix en el cas de María José Carrasco.

Aquest dimecres, Ángel va subministrar a la seva dona una substància letal que li va provocar la mort. Ho va fer després que ella expressament deixés constància de la seva petició en dos enregistraments. Després de morir, va avisar el Summa i a la policia, que el va detenir al seu domicili.





Posteriorment, Isabel Celaá ha reiterat en roda de premsa després del Consell de Ministres que la intenció del Govern de Pedro Sánchez és aprovar la regulació de l'eutanàsia com més aviat. "Naturalment la regulació inclourà el que tots pensem que ha d'incloure, la voluntarietat expressada per la persona i òbviament s'entén com un dret a una mort digna", ha assenyalat la portaveu, afegint que, "amb totes cauteles, això s'ha d'aprovar com més aviat a la Cambra i aprovar-lo".





PODEM SUPORT LA SEVA DESPENALITZACIÓ





Podem ha aprofitat la presentació del seu programa electoral per posar l'accent en la seva proposta de regular l'eutanàsia. En concret, la formació que lidera Pablo Iglesias es compromet a registrar una llei, "amb totes les garanties necessàries", per a les persones que decideixen posar fi a la seva vida, així com per als professionals que les assisteixen, destacant així la necessitat que a tot aquell que pateixi un patiment irreversible se li reconegui el seu dret i llibertat "a posar fi" a dit patiment.





"Ja està bé de convertir en un espectacle alguna cosa que té a veure amb la dignitat humana i amb la humanitat. És indecent que en aquest país algú pugui ser detingut i anar a la presó per un acte d'humanitat al qual crec que tots hauríem de tenir dret", ha tancat Iglesias en una entrevista televisiva arran del cas d'Ángel i María José Carrasco.





LA DRETA ES MOSTRA DIVIDIDA





Les "tres forces de Colom" han mostrat les seves diferències a l'hora de tractar aquest assumpte. El bloc de dretes presenta fissures entre Ciutadans, que malgrat que no va recolzar la proposta de llei del PSOE --la formació 'taronja' considerava que abans havia d'aprovar una llei de cures pal·liatius--, sí que és partidari d'obrir aquest debat i consensuar una llei, i Vox i PP, que es tanquen en banda.





El líder de Cs, Albert Rivera, va intervenir en aquest debat aquest mateix divendres afirmant que, davant d'una conjuntura com aquesta --María José Carrasco ja havia expressat el seu desig de morir però no podia suïcidar-se per si mateixa--, no es pot pensar des fora i "dir el que ha de fer cadascú".





"En una situació així m'agradaria tenir una llei de mort digna i una llei d'eutanàsia, per si hagués d'exercir aquest dret", ha indicat. Per això, ha advocat per deixar de "mirar cap a un altre costat" i regular l'eutanàsia, per no veure una persona detinguda "en una situació tan delicada" o evitar que un metge hagi de "jugar-se el tipus per donar morfina a un malalt".





La resposta a aquesta posició va arribar aquest mateix dia per part del número dos per Madrid, Adolfo Suárez Illana, va demanar que no s'utilitzés de "forma electoralista" el debat sobre l'eutanàsia. En declaracions als periodistes a Melilla va dir que no s'atreviria a jutjar el pas donat per aquesta parella i va afegir, en una clara referència al seu difunt pare, l'expresident Suárez, que "la malaltia no té res a veure amb la dignitat".





"La dignitat és una cosa que els pertany a les persones i que és independent de com moren o com viuen, ho fan ells i és la seva forma de ser el que els dóna aquesta dignitat a la persona", ha conclòs Illana.