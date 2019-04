El Barça busca sentenciar Laliga contra l'Atlètic de Madrid al Camp Nou

El FC Barcelona rep aquest dissabte -20.45horas- al Camp Nou a l'Atlètic de Madrid a la jornada número 31 de Laliga.





Els blaugrana, si guanyen, donaran un cop d'autoritat i deixaran la lliga sentenciada, ja que es distanciarien de l'Atlètic, el seu únic perseguidor, i el deixarien a 11 punts. Si guanyen els matalassers, per contra, li posarien emoció a la competició deixant obert el desenllaç a falta de set jornades.





Per aquest motiu, i tot i que dimecres que ve el quadre català viatjarà a Manchester per enfrontar-se al United en els quarts de final de la Champions League, Valverde traurà l'onze de gala per intentar posar fi a les opcions dels blanc i vermells.





Dimarts passat, a Castelló, l'equip blaugrana va rotar davant el Vila-real (4-4) i tres de les seves peces més fonamentals -Rakitic, Messi i Piqué- van descansar, encara que el el croat i l'argentí van acabar entrant al terreny de joc en la segona meitat.





ENCARA SENSE DEMBÉLÉ





Valverde no arriscarà amb Dembélé. Així ho va confirmar el mateix entrenador extremeny quan va ser preguntat per la possible irrupció del francès, que encara segueix ranquejant. El tècnic del Barça va afirmar que no es va a arriscar i que encara no se sap si el davanter gal va poder estar dimecres que ve a la cita europea.





El que sí que partirà d'inici, excepte sorpresa, serà Philippe Coutinho, que ha de donar un pas endavant i començar a liderar, sempre amb el permís dels pesos pesats, l'equip. El brasiler està quallant una temporada molt grisa i en partits com el d'aquesta nit és on més se li ha d'exigir.





MORATA I COSTA APUNTEN A CAMP NOU





Tant l'espanyol com el hispanobrasiler han estat dubte durant la setmana tot i que sembla que, finalment, el Cholo Simeone podrà comptar amb Morata i amb Diego Costa. Un d'ells hauria d'acompanyar Griezmann a la punta d'atac d'inici.





El que no va a ser a Barcelona serà Lemar, que va caure lesionat el passat cap de setmana davant l'Alabès.





L'Atlètic necessita el triomf i anirà al feu català amb la intenció de emportar-se els tres punts, cosa que a dia d'avui sembla complicat, sobretot després de veure l'excel·lent ratxa dels de Valverde a la Lliga, que sumen 18 partits sense perdre.