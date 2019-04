Darder condemna al Girona, que suma deu partits sense guanyar a Montilivi

Montilivi ha albergat un dels partits més emocionants de la jornada número trenta-u. Girona i Espanyol es jugaven molt en un partit en què els dos conjunts tenien com a objectiu tancar pràcticament la permanència i deixar de mirar de reüll cap a la zona de descens, cosa que ha aconseguit el quadre periquito, gràcies a dos xuts de Sergi Darder, el home del partit.





Va començar millor el Girona, que jugava al davant de la seva afició, a la qual fa una mica més de cinc mesos que no li poden dedicar un triomf, però el quadre dirigit per Eusebio no va saber materialitzar cap de les internades a l'àrea de Diego López, que no va tenir massa feina tot i la insistència de l'equip matalasser.





Els gironins van tenir el control del partit en la primera meitat tot i que el resultat va ser d'empat a res. Diferent va ser el plantejament de l'equip de Rubi en el segon acte, ja que l'Espanyol va començar a sentir-se còmode en el partit i va aconseguir avançar-se al marcador, al minut 59, amb una gardela de Sergi Darder, el mallorquí, des de fora de l'àrea.





El gol va deixar tocat al Girona que, gràcies al VAR, va empatar de penal. Stuani, que suma 18 gols en lliga, va transformar la pena màxima -no ha fallat mai un penal en LaLiga-. El videoarbitrage, d'aquesta manera, va intervenir de forma encertada, ja que el col·legiat no havia vist unes mans de Rosers dins de l'àrea periquita.





Malgrat el gol, i a les onades intermitents dels locals per aconseguir el gol de la victòria, el que va colpejar va ser l'elenc visitant. Sergi Darder, el mateix protagonista que en el primer gol, va tornar a inventar-se un cop molt llunyà -aquest més espectacular que l'anterior- que va tocar al pal i, posteriorment, en el porter marroquí del Girona, Bono, que es va ficar el gol en la seva pròpia porteria.





L'ESPANYOL S'ASSENTA I AL GIRONA LI ENTREN ELS NERVIS





D'aquesta manera, l'Espanyol se situa amb 38 punts, nou per sobre de la salvació, mentre que el Girona es queda a cinc del descens, que podrien ser dues al final de la jornada si Valladolid, Celta i Vila-real solucionen amb èxit els seus respectius trobades.