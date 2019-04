El Reial Madrid té nom propi: Karim Benzema

El Reial Madrid va vèncer l'Eibar per dos gols a un gràcies a un imperial Karim Benzema, que sembla ser l'única nota positiva d'un conjunt blanc que es passeja sense cap objectiu pel tram final de la competició domèstica.













El Santiago Bernabéu va tornar a xiular als seus, sobretot a Gareth Bale, que no es salva en cap dels últims compromisos blancs. Els de Ziande van patir massa davant un Eibar al qual se li va fer llarg el partit, però que va començar guanyant amb un gol de Marc Cardona, que a priori no havia d'haver estat titular, però la lesió de Pedro León en l'escalfament li va donar l'oportunitat , i la va aprofitar.





Els blancs, molt tous en defensa, especialment Raphael Varane, que no passa pel seu millor moment de forma, van concedir alguna que altra ocasió a un Eibar al que li va costar veure porteria. Els blaugrana es van avançar al minut 39 'després d'haver controlat la trobada en gairebé totes les seves facetes.





El Reial Madrid semblava abocat al fracàs altra vegada més, de la mateixa manera que en l'última jornada a la Lliga, on van perdre davant el València. Però no era difícil millorar la imatge mostrada a la primera meitat, i els de Zidane van complir en el segon acte, on van culminar la remuntada gràcies al seu home gol, Benzema, que amb dos cops de cap li va donar la volta a la trobada. I van poder ser més.





BENZEMA VA FREGAR EL HATTRICK





El primer gol de l'equip blanc va arribar en el minut 59 ', després d'un gran centre d'Asensio que Benzema es va encarregar de rematar al fons de la xarxa. Amb l'empat, el Madrid va estar més còmode amb la pilota i al minut 81 ', una gran passada de Kross va tornar a connectar amb el cap del' 9 'blanc, que està en estat de gràcia, i gairebé tot el que toca ho converteix en gol.





En els últims minuts, amb l'Eibar descompost, l'equip local va poder augmentar el seu avantatge, però la falta d'encert de cara al gol -el davanter gal va poder ampliar els seus registres- els va privar d'una victòria més àmplia, tot i que amb gust amarg, ja que l'equip no juga bé.





Amb aquest triomf, els blancs es col·loquen amb 60 punts, tretze per sobre del Getafe, que és quart, ia dos de l'Atlètic de Madrid, que visita aquesta nit al Camp Nou . Els de Zidane segueixen amb l'objectiu d'arrabassar-li als matalassers la segona plaça, ja que poca cosa més poden fer a falta de set jornades per al final del curs.