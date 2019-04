Iglesias afirma a Barcelona que no vol un país "amb presos polítics"

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha acudit aquest dissabte a l'acte 'Guanyem per Avancar' a La Farga de l'Hospitalet de Llobregat, on ha demanat el vot dels electors del PSC i de l'independentisme i ha parlat dels "presos polítics ".





A més, ha remarcat que està aixecant ampolles que el seu partit digui que "els propietaris de multinacionals, mitjans de comunicació i fons voltor tenen més poder que els diputats".





"Tant de bo es faci justícia i que els que van dedicar hores a mentir, dediquin la mateixes hores a reconèixer que es van equivocar", ha exclamat Iglesias, que ha apuntat que governar és posar les coses difícil als poderosos i ha criticat el silenci d'uns i la manca de rectificació d'altres, en referència velada a PSOE i PP.





PLURINACIONALITAT I JUSTÍCIA SOCIAL



El líder de Podem també ha explicat que en aquestes eleccions hi ha dues crisis d'afrontar: la justícia social i la plurinacionalitat de l'Estat, després del que ha apuntat que el problema a Catalunya no es resol "per la força ni amb jutges, sinó dialogant, dialogant i dialogant ".





Iglesias ha reclamat poder "viure en un país sense presos polítics" i ha sostingut que els que diuen que l'1 d'octubre és comparable amb el cop d'Estat del 23-F menteixen i que és un escàndol que l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras pugui passar 25 anys a la presó.





Ha destacat que els han criticat molt per defensar aquesta postura i proposar un país en el qual càpiga Catalunya, i ha reclamat que "mai una bandera tapi les necessitats i problemes de la gent".





El líder d'Podem ha defensat que hi ha molta gent que en aquestes eleccions canviarà el seu vot del PSC als comuns perquè, segons ell, el seu partit diu "el mateix a Barcelona que a Madrid", després del que ha defensat el candidat dels comuns per Barcelona a les generals, Jaume Asens, de qui ha assegurat que no és independentista.





"Asens no vol la independència, va a Madrid perquè té capacitat d'escolta", ha defensat Iglesias, que ha subratllat que el que cal és escoltar, tenir empatia i capacitat de negociació i no tants titulars escandalosos, en les seves paraules.