Podemos prepara un Estatut amb els drets i deures dels periodistes

Podemos estudia redactar un Estatut de la Informació que inclogui els drets i els deures dels mitjans de comunicació, tant públics com privats.









Les mesures pretenen abordar el tema de la responsabilitat dels mitjans i proposen que hi hagi una mena de llei sobre el control dels mateixos.





La formació morada ha pres com a referent els treballs de França i Equador, on hi ha una taula de polítics i periodistes que aborden qüestions d'aquest tipus perquè hi hagi més transparència i professionalitat en el nomenament dels càrrecs de direcció, en el primer cas, o que els mitjans nacionals no pertanyin a empreses estrangeres, en el segon.





El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha assenyalat en alguna ocasió el seu rebuig al fet que la banca faci inversions en publicitat en els mitjans perquè això podria perjudicar la llibertat de premsa a l'hora de fer articles sobre aquestes entitats bancàries.





Esglésies va arribar a proposar la creació d'un Ministeri de Comunicació que s'encarregués de supervisar comptes.