El Consell Empresarial del Joc (Cejuego) ha titllat de "desproporcionades i efectistes" les mesures que podem incloure en el seu programa electoral de cara a les generals del 28 d'abril en matèria de joc, entre elles, que les cases d'apostes no puguin obrir abans de les 22.00 hores i que, igual que passa amb el tabac o les begudes espirituoses, no puguin publicitar-se.









"El sector està i sempre ha estat a favor de la planificació, ja que és la millor garantia d'un desenvolupament controlat i sostenible que, a més, transmet sensació de seguretat a la ciutadania", han manifestat des del Consell Empresarial del Joc.





Cejuego ha defensat que limitar els horaris "atempta contra de la llibertat individual de les persones, contra la seguretat jurídica de les empreses, i suposaria la inviabilitat de tots els establiments".





Així mateix, ha indicat que "a Espanya el joc està prohibit per a menors, per la qual cosa s'han implementat mesures d'accés al joc en tots els subsectors i canals". Per al Consell, aquestes mesures de control d'accés al joc són "eficaços, i així ho demostren les actes aixecades en les inspeccions realitzades, ja que el nombre d'incidències sancionades per cas de joc de menors és irrellevant".





"En Cejuego estem compromesos amb la tolerància zero en aquest aspecte i sempre estarem del costat de l'administració en la consecució d'aquest repte", ha recalcat el Consell Empresarial del Joc.





CONTRA LA PUJADA D'IMPOSTOS





D'altra banda, ha posat de manifest que el sector contribueix amb més de 1.200 milions d'euros en matèria d'impostos. "Aquesta taxa originalment es va crear per atendre aquelles persones que tenien problemes amb el joc. Estem d'acord en que aquesta taxa es dirigeixi a aquests col·lectius (una cosa que depèn dels organismes competents), però no en incrementar els impostos que ja de per si són elevats ", ha recalcat.





Segons ha destacat, el 75% de la població adulta afirma que juga amb assiduïtat, i el 97,7% ho fa "sense cap problema". "Espanya es troba entre els quatre països del món occidental amb menor índex de joc problemàtic, d'aquesta manera tan sols del 0,3%, només per darrere de Noruega, al mateix nivell que Suècia i per davant d'Alemanya", ha argumentat.





En aquest sentit, ha afegit que "el nombre oficial de persones diagnosticades amb ludopatia a Espanya és de menys de 7.000". "Per tant, no té sentit comparar aquesta activitat legal amb els efectes nocius de les drogues durant els anys 80", ha postil·lat.





"No estem d'acord amb la diferenciació que realitza Podemos entre joc públic (ONCE, la Primitiva o la travessa) i privat. Creiem que és totalment desencertada i respon a uns ideals contraris als democràtics", ha recalcat.





Per Cejuego, la reglamentació i la publicitat "ha de ser ordenada independentment de la seva titularitat pública o privada". A més, considera que la regulació de la publicitat en el sector del joc presencial "és ja molt estricta, estant molt limitada, i requerint autorització prèvia en la majoria dels casos".





Pel que fa al Reglament de publicitat que desenvolupa la Llei 13/2011 de regulació del Joc per joc d'àmbit estatal (jocs reservats i també joc en línia), està d'acord en regular però no prohibir. "S'ha d'ordenar la publicitat pel que fa a quantitat, missatges, utilització de personatges famosos, i franges d'horaris, fonamentalment, però no prohibir", ha defensat





Finalment, ha afirmat que el sector del joc busca "la satisfacció dels seus clients, i en ser un negoci tipus retail (moltes vendes de petit marge cadascuna) necessita localitzacions que garanteixin trànsit, visibilitat, bona lluminositat, que el lloguer sigui assumible per les companyies ". "Però mai busca la proximitat a col·legis", ha afegit, per concloure: "Busquem clients satisfets, no clients que tinguin problemes econòmics".