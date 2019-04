Els atletes favorits no fallen en una Cursa El Corte Inglés amb participació femenina majoritària

La 41a edició de la Cursa El Corte Inglés , celebrada aquest diumenge a Barcelona, ha estat un èxit i ha recollit, finalment, a 46.283 persones.





Mourad El Bannouri i Miriam Ortiz no han decebut i han estat els primers classificats en les dues categories, en una edició on el nombre de dones (23.374), per tercer any consecutiu, ha superat les inscripcions masculines (22.909).









La cursa, amb inici i final a la Plaça Catalunya ha començat a les 9:00 del matí, en una Cursa Solidària 'que ha concentrat tant a atletes professionals com amateurs, cosa que es pot veure any sí i any també, ja que es tracta d'una festa on tothom és benvingut, des corredors professionals fins a famílies senceres.





Els participants tenen 2.30 hores per finalitzar el recorregut de 10'639km, és a dir, no cal fer el trajecte a un ritme elevat i la prova és assequible per a qualsevol. Aquest és l'objectiu.





ELS FAVORITS NO FALLEN





Mourad El Bannouri (32 '15' ') i Miriam Ortiz (38' 20 '') han estat els vencedors de la competició. Tots dos corredors es perfilaven com a favorits abans de començar a causa de que els seus temps en el quilòmetre 10 estaven molt per sobre de les seves principals perseguidors.





D'aquesta manera, Ortiz suma la seva quarta victòria de la Cursa El Corte Inglés i es col·loca en segona posició en el rànquing històric en la categoria femenina. D'altra banda, El Bannouri suma el seu segon guardó, després d'aconseguir la primera posició en l'any 2016.





MANUEL VALLS PARTICIPA A LA CURSA





El candidat a l'alcaldia de Barcelona Manuel Valls ha participat a la Cursa, destacant la pròpia com un "símbol de la ciutat", a més de posar especial èmfasi en el "valor social i esportiu" de la competició.





Foto // Premsa de Manuel Valls 2019





CANVIS A LA META





Els participants han estrenat un nou format en la línia de meta. Per primer any la Cursa ha modificat el final del seu trajecte i ha reduït el recorregut en 127 metres per facilitar l'accés a la línia final a tots els seus participants.





Anteriorment, es finalitzava dins de la Plaça Catalunya, cosa que ha canviat per fer-ho al mateix carrer Pelai, al Monument a Francesc Macià. D'aquesta manera, la meta guanya visibilitat i s'eviten aglomeracions a l'entrada de la plaça de Catalunya.