Les inscripcions femenines superen a les masculines a dos dies de la Cursa d'El Corte Inglés

La Cursa d'El Corte Inglés del pròxim diumenge 7 d'abril ja ha congregat 42.412 corredors, essent la participació femenina superior a la masculina, una tendència que sembla es mantindrà fins al final per tercer any consecutiu.





Les inscripcions continuen obertes a tots els centres El Corte Inglés de Catalunya, fins les 21.00 hores de demà divendres. Avui dijous, a les 22.00 hores, finalitza la inscripció online.









Un cop confirmada la baixa d’Abderrahim El Jaafari, tant Mourad El Bannouri com Miriam Ortiz parteixen com a clars favorits a endur-se el triomf aquest diumenge. Però més enllà de la competitivitat de la Cursa, l’organització vol fer èmfasi en el seu principal caràcter festiu i popular. Per això, recomana a tots els participants que segueixin els consells mèdics que han rebut en formalitzar la seva inscripció.





"Els participants que es cansin, han d’aturar-se. Donem fins a dues hores i mitja per finalitzar la Cursa. Més enllà de les grans xifres de participació, estem satisfets de convocar una cursa popular que mostra la cara més cívica i participativa de la nostra ciutat", senyalen des de l'organització.





A continuació, es detallen els horaris de pas dels corredors segons les previsions de la Guàrdia Urbana.