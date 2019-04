Agents de l'1-O declaren que van sortir corrent dels centres perquè la "massa" els perseguia

El judici pel procés independentista en el Tribunal Suprem s'ha reprès aquest dimarts amb la declaració de nou agents de la Guàrdia Civil que van actuar en diferents centres de votació l'1 d'octubre de 2017 per a impedir la celebració del referèndum. Han relatat que d'alguns d'ells van haver de sortir corrent una vegada finalitzada la intervenció perquè la "massa" de gent concentrada se'ls tirava damunt o els perseguia.





Aquests nou testimonis, les compareixences dels quals estaven previstes inicialment la setmana passada, han narrat a preguntes dels fiscals Jaime Moreno i Consuelo Madrigal les dificultats que van tenir tant a l'entrada com a la sortida dels collegis electorals en municipis de Tarragona i Girona.





En aquestes declaracions s'ha tornat a escoltar el mateix que han dit altres agents de l'Institut Armat en aquest judici: que van ser insultats, escopits, fins i tot agredits, doncs la majoria dels quals han declarat aquest dimarts van tenir contusions, frecs o esquinços. És més, dos d'ells han constatat que van estar de baixa mèdica fins a cinc mesos.





Un dels testimonis d'aquest dimarts va formar part de la comitiva judicial que havia de requisar el material electoral a l'Ajuntament de Garrigàs (Girona). Ha explicat que quan van intentar sortir de l'edifici, els companys de la Unitat Especial de Seguretat Ciutadana (Usecic) de la Guàrdia Civil van realitzar un cordó de seguretat per a protegir-los, però que es va arribar a trencar quan un dels agents va perdre l'equilibri i va ensopegar en unes escales a causa de "la pressió de la gent concentrada".





Ha continuat dient que aquest moment va ser aprofitat per un dels manifestants per a copejar-li en la cara amb un manoll de claus. "Després de rebre l'agressió, la comitiva judicial es va partir per aquest incident i vam emprendre la carrera cap a l'exterior del recinte a la recerca de cotxes oficials. Jo vaig sortir corrent perquè vaig témer per la meva integritat física", ha recordat.





Després ha estat el torn d'altres dos membres d'aquesta unitat de seguretat ciutadana que va actuar en aquest consistori. Tots dos han destacat que la situació va ser molt complexa de controlar i que la gent es "va alterar" just quan la comitiva judicial va començar a sortir. "Vam haver de sortir corrent perquè ens perseguien", "la gent es llançava sobre la càpsula de seguretat", han dit.





Entre els nou testimonis que han comparegut abans de les 11.50 hores, quan el president del tribunal, el magistrat Manuel Marchena, ha realitzat un recés de mitja hora, es trobaven dos agents que van estar en l'institut Antoni Ballester de Montroig del Camp (Tarragona), on, segons han indicat, es va haver de fer ús d'un esprai de defensa personal.





Han contat que la tanca del centre educatiu es trobava tancada amb clau i que darrere hi havia al voltant de 300 persones concentrades, en un ambient "hostil". Després de trencar el pany amb un ariet, van començar a rebre empentes i puntades dels manifestants, per la qual cosa la Guàrdia Civil va haver de fer ús de les seves defenses reglamentàries (porres) per a "intentar rectificar el comportament", "intimidar" i fer retrocedir als congregats per a arribar fins a l'entrada de l'institut.





Encara així, un guàrdia civil va haver de fer ús de l'esprai personal a causa de les dificultats que estaven tenint. Segons ha dit un dels testimonis, la seva utilització és per "decisió pròpia" i l'objectiu és "dissuadir" i "evitar mals majors". També ha esmentat que els efectes són picors d'ulls, tos i en alguns casos vòmits.





Quant a les seves experiències en aquesta actuació, un dels agents ha rememorat que un manifestant li va llevar la porra i que en un forcejament va sofrir una lesió en el canyell després d'atrapar-la entre el reixat de l'institut i la defensa reglamentària. L'altre testimoni, encarregat de custodiar i traslladar el material electoral confiscat, ha subratllat que van abandonar la zona amb els vehicles de "forma ràpida" perquè una "barrera humana" els "anava empenyent cap als afores de la població".





La Sala que jutja el procés independentista al Tribunal Suprem ha citat entre dimarts 9 i dijous 11, més de quaranta testimonis policials de quatre cossos policials diferents.