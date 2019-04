Un comissari de la Policia diu que els Mossos van obstaculitzar la feina l'1-O

El comissari en cap de la brigada d'informació de la Prefectura Superior de Policia de Catalunya, Manuel Quintela, ha relatat aquest dimarts els incidents que es van produir l'1 d'octubre de 2017 entre policies i manifestants en els centres de votació i també algunes actuacions de Mossos d'Esquadra dirigides a "obstaculitzar" la tasca d'impedir el referèndum. En general, ha dit, "tenien instruccions de no col·laborar".





En concret, ha explicat al tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya que a un dels col·legis, a l'escola Pia de Barcelona, un dels responsables de l'operatiu dels Mossos destinat allà "va tractar d'impedir l'entrada" dels agents de la Policia Nacional posant els braços en creu i cridant "deixeu-los votar".









El cap policial ha explicat que els policies nacionals van haver d'utilitzar la força en algunes ocasions per l'actitud "hostil" de les persones que es concentraven en els centres per votar, però ha defensat que "l'actuació general" es va fer amb "mesura".





I, en canvi, ha subratllat, l'actitud dels Mossos va ser "passiva en la majoria dels casos". "Hi va haver casos amb nosaltres i Guàrdia Civil d'obstaculització, però en la majoria de casos va ser de passivitat. Tenien instruccions que s'apartessin, de no col·laborar. Sento fer aquestes declaracions. En els Mossos hi ha molts companys que haguessin volgut col·laborar, hi ha molts professionals, tinc bona relació amb alguns d'ells, però la veritat és aquesta", ha afirmat.