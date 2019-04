Pascal: "Un nou partit podria ser una opció"

La excoordinadora del PDeCAT Marta Pascal ha deixat la porta oberta a la creació d'un nou partit polític al marge de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, amb qui ha reconegut tenir discrepàncies des de fa temps: "Podria ser una opció", ha admès.









Pascal, en una entrevista aquest diumenge a La Vanguardia, ha reflexionat sobre el problema de la distància a l'hora de governar. "Catalunya no es pot dirigir des Waterloo, no es pot regir des l'emotivitat desbordada i antipolítica", ha considerat.





ACUSA PUIGDEMONT D'ERRAR





També ha qualificat de greu error l'esmena a la totalitat dels pressupostos generals per part del PDeCAT, "ordenada per Puigdemont", i ha defensat que s'haurien d'haver negociat a fons els comptes.





Ha demanat que es treballi per a un referèndum acordat a Catalunya, que segons ella és l'única solució possible, i ha reconegut que no està d'acord amb l'actual situació, pel que ha conclòs: "Crec que ha arribat el moment d'actuar" .





Pascal ha explicat que les seves discrepàncies amb Puigdemont "vénen de lluny" i ha opinat que es van fer massa concessions a la CUP, sostenint que va ser contrària a la renúncia de l'expresident de la Generalitat Artur Mas al gener de 2016, per les pressions dels ' cupaires '.