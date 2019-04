Campazzo, a falta de Llull, lidera el Reial Madrid cap a la victòria

El Reial Madrid va jugar, potser, una de les pitjors primeres parts de la temporada. Malgrat això, l'equip, amb arpa de campió, es va aixecar de la seva grisa primera meitat per donar-li la volta al marcador (71-77).









Els de Pablo Laso es van quedar en un 4/22 en triples, una dada horrible que explica el mal inici dels blancs. El resultat al descans va ser de 35-27, una puntuació que aquesta plantilla ha demostrat en moltes ocasions que és capaç de fer-la en tan sols un quart.





El Gran Canària estava còmode, veient que el seu rival no tenia el dia, els locals anaven sumant, tampoc molt més que el Reial Madrid, peròs suficient per aconseguir una diferència de vuit punts en el camí dels vestidors.





EL PARTIT ES GUANYA DES DE LA DEFENSA





Que el partit es guanya des de la defensa és una frase molt típica d'escoltar en el món del bàsquet, sobretot en el bàsquet formatiu, i el Reial Madrid es va aplicar aquesta obligació en la segona meitat.





Les bones accions en defensa van començar a donar el seu fruit en el tercer quart i Campazzo va decidir que el partit l'hi portarien els que anaven vestits de blanc. A falta de deu minuts per finalitzar, el Reial Madrid li va donar la volta al marcador aconseguint el 49-51, un resultat molt dur per als locals que no es rendirien fins al final.





En l'últim període, les anades i vingudes van ser les protagonistes en un xoc molt igualat que semblava haver millorat, de cop, que s'ha vist en la primera meitat. Campazzo va anotar deu punts a la recta final que van servir per tombar el Gran Canària, que mai va deixar de creure-s'ho i que va lluitar de tu a tu davant el Reial Madrid, que segueix segon a la classificació a dos partits del FC Barcelona Lassa.