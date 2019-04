Valls creu que va ser un error que Rivera es fotografiés amb Vox

L'exprimer ministre francès i candidat a l'Alcaldia de Barcelona, Manuel Valls, ha assegurat aquest diumenge que va ser "un error" del líder de Ciutadans, Albert Rivera, el fotografiar-se amb Vox a la plaça de Colón i que el seu partit hauria de "lluitar contra l'extrema dreta a primera fila".









Valls s'ha expressat així en un debat amb l'alcaldessa de la Ciutat Comtal, Ada Colau, al programa 'Salvados', en què ha reafirmat el seu compromís en la "lluita contra el nacionalisme, el separatisme i l'extrema dreta".





El candidat s'ha referit a la seva posició després que Colau li enlletgís que Cs-que recolza la seva candidatura- posés en la mateixa instantània que Vox en la manifestació per la unitat d'Espanya del passat 10 de febrer.





"A mi se em pot criticar per moltes coses: per les meves propostes, per la meva actuació. Però hi ha una cosa claríssima: el meu compromís contra el racisme, l'homofòbia i el respecte cap a les dones", ha assegurat Valls.





En aquest sentit, el polític francès ha explicat que ell no pertany a la formació taronja i que per tant no se sent associat amb Vox. "Ciutadans no ho està fent, i hauria de fer-ho en primera fila", ha afegit.





Així mateix, Valls s'ha mostrat disposat a pactar amb PSC o PP però ha reconegut que "mai" pactaria amb Vox i que no serà alcalde "si això depèn dels regidors" de la formació liderada per Santiago Abascal.