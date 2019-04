Torra a Pascal: "Catalunya es dirigeix ​​des del Palau de la Generalitat"

El president de la Generalitat, Quim i Torra, ha replicat a l'excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, que Catalunya es dirigeix "des del Palau de la Generalitat" i justifica que parla gairebé cada dia amb el seu antecessor en el càrrec, Carles Puigdemont, gairebé perquè vol escoltar la seva consell.









En una entrevista a RNE-Ràdio 4, ha reaccionat com després de que Pascal deixés la porta oberta a la creació d'un nou partit polític i afirmés que Catalunya "no es pot dirigir des Waterloo", en al·lusió directa a Puigdemont.





"Parlo amb Puigdemont gairebé cada dia, vull escoltar el seu consell, és el líder de la formació a la qual pertanyo, i per un mínim de lleialtat política. Aquest país li deu molt a Puigdemont", ha subratllat Torra, que creu que no són temps per allunyar-se de la centralitat política.





En la seva opinió, cal dirigir-se als ciutadans "amb un discurs d'unitat en moments de tanta gravetat política i cal ser capaços d'enviar missatges de suport als presos i als exiliats", a més de reivindicar la necessitat de defensar el dret a l'autodeterminació i d'estar a l'altura històrica del que va representar l'1-O.





Per a Torra, tothom és lliure de fer el que cregui, però ha apel·lat a de ser conseqüent amb el que un representa i les idees que defensa: "Demano generositat i coherència".





Segons el de la Generalitat, la llista de JxCat a les europees que encapçala Puigdemont vol visualitzar aquesta recerca de la unitat després de la decisió que Toni Comín sigui el número dos i Clara Ponsatí les tres , i ha reiterat l'oferiment que se sumi a la llista el líder d'ERC, Oriol Junqueras.