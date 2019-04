El primer catàleg raonat de l'obra escultòrica de Salvador Dalí ha sortit a la llum aquest dilluns en línia, en el marc d'un treball que comprèn un primer període de 1931 a 1936 i que anirà creixent per trams en un procés gradual que ha permès trobar obres inèdites, de les que es té coneixement per fotografies d'època.









Ho han anunciat la directora dels Museus Dalí, Montse Aguer, i la coordinadora del projecte general, Laura Bartolomé, en la presentació del projecte a La Pedrera, fruit de l'admiració del geni empordanès per Antoni Gaudí, ha destacat el president de la Fundació gala-Salvador Dalí, Jordi Mercader.





Un dels casos més paradigmàtics del catàleg, accessible en quatre idiomes i que reuneix 34 peces, és el del 'Bust de dona retrospectiu', ja que va ser modificat per l'artista fins en quatre ocasions.





Ara, han pogut documentar el procés de creació d'aquesta escultura, que està al MoMA, i el catàleg l'aborda de manera diferenciada al tractar-se de peces escultòriques efímeres, ha explicat la coordinadora del Centre d'Estudis Dalinians, Clara Silvestre.





Del conjunt de 34 obres, 6 es donen per desaparegudes perquè hi ha constància que eren efímeres, una està sota possessió de la fundació --la titulada 'Babaouo', a la Torre dels Enigmes del Museu Dalí--, i la meitat es troben en parador desconegut, ha destacat Bartomeu.





BRASSAÏ I DALÍ





El fotògraf Brassaï i Dalí van treballar junts en la creació d'escultures aleatòries, han destacat els impulsors d'aquest treball, que no s'aventuren a calcular el nombre d'escultures que podran ser compendiades finalment en el catàleg.





De cada obra escultòrica, es dóna fe en diferents apartats de la data, vista general, procedència, observacions, exposicions en què ha participat, bibliografia, obres i continguts relacionats complementaris que fan al·lusió directa a l'obra seleccionada.





Bartolomé ha subratllat que el catàleg suposa una primera aproximació a catalogar i identificar les obres escultòriques de Dalí, incloent només obra escultòrica original de l'artista i obres úniques concebudes com a únic exemplar, sense tenir en compte les edicions múltiples.





Des 2015, van intensificar la investigació i van començar a treballar en aquest catàleg amb una primera selecció i inventari de totes aquelles obres susceptibles de ser atribuïdes a Dalí; un cop documentades i identificades, es van posar en contacte amb els propietaris i concertat visites per veure les obres, el que els ha portat a Chicago, al MoMA, el Reina Sofia i el Centre Pompidou.





El treball s'ha fet seguint el mateix sistema que el catàleg de pintures perquè permet un treball continuat, i adaptat a les llums aportades per la investigació amb una "estructura gràfica i de navegació que permet mostrar la complexitat de forma senzilla i intuïtiva sense perdre rigor", ha subratllat Bartomeu.





PROTEGIR EL TREBALL DE DALÍ





El president ha celebrat que és una iniciativa molt important especialment en un geni que ha estat molt afectat per la producció obra no original, i ha subratllat la feina de la fundació per defensar l'obra de l'artista: "Protegir el treball de Dalí és una de les primeres funcions".





"Estem parlant de la feina ingent fet per un sol un home, més motivada per l'originalitat i la creativitat que per l'ordre, nosaltres hem de posar ordre a tot això", ha expressat Mercader, que ha parlat d'un acord amb el CSIC i altres centres per investigar obres de l'artista.