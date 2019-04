El 37 Còmic Barcelona ha tancat aquest diumenge les seves portes a Fira de Barcelona amb més de 112.000 visitants des de divendres, davant els 118.000 que va acumular l'any passat.









Aquesta edició ha consolidat les novetats introduïdes l'any passat, com l'espai Comic Kids, i també ha ofert altres canvis que han tingut "una gran acollida" com el Fòrum Comic Barcelona, amb plens a gairebé totes les sessions.





La directora de Còmic Barcelona, Meritxell Puig, ha destacat que "el públic ha omplert cada dia els nous espais que s'han ofert", així com l'increment d'expositors, que s'ha traduït en la presència de més editorials, més llibreries, més fanzines i més autors exposant i venent la seva obra.





Puig ha sostingut que el certamen manté l'objectiu d'integrar "activitats pensades per a un públic ampli i altres que resultin interessants per l'expert lector de còmic, dos aspectes que s'han combinat a la mostra dedicada a Stan Lee".





Entre les novetats del 37 Còmic Barcelona ha destacat la celebració de la primera edició d'unes Jornades Professionals dins la zona Comic Pro, l'espai de networking en el qual col·labora Acció Cultural Espanyola, que ha acollit 199 entrevistes de treball --un 47% més que l'any passat--.





NOVETATS





També s'ha creat l'espai Alter Comic Barcelona amb la intenció de potenciar i impulsar a editorials petites, independents, alternatives o de recent creació, mentre que en el nou Fòrum Comic Barcelona s'han celebrat xerrades amb autors, alguns d'ells relacionats amb les exposicions .





A més, i amb un caràcter més lúdic, s'ha estrenat l'espai Comic Stage, on s'han celebrat actuacions i han participat cosplayers, mentre que en Comic Experience ha hagut tallers dirigits als més joves amb la col·laboració de l'Escola Joso.





Puig també ha subratllat "la faceta més solidària" de Còmic Barcelona, amb l'espai de còmic en viu de Dibuixos per Somriures, que pretén recaptar donatius per ajudar a cobrir les necessitats bàsiques en els camps de refugiats, i la subhasta a benefici de la ONG Open Arms inclosa en l'exposició 'Stan Lee & The American Comic Book'.