Theresa May acceptaria les exigències dels laboristes per salvar l'acord del Brexit

L'enemic del meu enemic és el meu amic. Malgrat que la rivalitat entre Theresa May i Jeremy Corbyn és un dels motors de la política britànica, la 'premier' podria haver vist en el líder dels laboristes l'únic agafador per salvar el seu acord de l'Brexit.









Després de reunir-se amb el cap de l'oposició, un portaveu de Downing Street va assegurar que May estaria disposada a acceptar una unió duanera permanent amb els països de la UE si aquesta cessió serveix per aprovar l'acord del Brexit a la Cambra dels Comuns.





La pròpia 'premier' va confirmar aquesta opció en una entrevista amb la BBC: "No podem ser tan puristes. Ara estem en el punt que el Brexit s'escapa del tot. Hem de enfrontar el que tenim davant nostre".





Tot i que les negociacions es esténn realitzant a contrarellotge --la pròrroga concedida per Juncker caduca el proper divendres 12 d'abril--, un pacte entre 'tories' i laboristes asseguraria els escons suficients al Parlament per tirar endavant el fruit de la negocación entre la Comissió Europea i el Govern britànic.





UNA NOVA PRÒRROGA





Tot i que en un inici la data programada per a la desconnexió era el 29 de març, la crisi política que travessa Regne Unit --amb divisions profundes dins de les files dels dos principals partits-- va impedir que s'executarà la voluntat que els britànics van dipositar en les urnes fa ja tres anys.





Per aquest motiu el president del Consell Europeu, Donald Tusk, hagi proposat concedir un nou període temporal a l'encara soci dels 28 perquè reformulin l'acord de sortida. Tusk va proposar concedir fins a dotze mesos de pròrroga que va qualificar com "flexible" perquè l'abandonament del Regne Unit causi el menor dany possible a ambdues parts.





Com a contrapartida, els britànics haurien de presentar candidatures a les eleccions al Parlament Europeu i seguir vinculats a les institucions comunitàries durant almenys un any més.