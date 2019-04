La ministra de Política Territorial i candidata del PSC a les eleccions generals per Barcelona, Meritxell Batet, i el candidat a l'Alcaldia de la capital catalana, Jaume Collboni, han lamentat que la seu del PSC de Barcelona hagi despertat amb pintades en què es pot llegir 'PSC=155'.





En un apunt al seu compte de Twitter, la ministra lamenta que una vegada més "els intolerants han atacat la seu del PSC de Barcelona", en referència a les pintades ja que també han llançat ous.









"És el resultat d'actituds extremistes, excloents i perilloses. No volem una societat enfrontada; volem construir i reconciliar la societat catalana, per poder ocupar-nos dels problemes de les persones", ha afegit.





També a través del seu compte a la xarxa social, Collboni ha explicat que la seu de la seva formació ha fet de dia "atacada pels que volen un país excloent".





"No ens intimiden, ens donen més motius per seguir defensant una Barcelona oberta on hi cabem tots i totes", ha advertit el candidat a l'Ajuntament de Barcelona.