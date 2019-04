Batet acusa la involució de la dreta i el bloqueig independentista

La ministra i candidata del PSC a les eleccions generals, Meritxell Batet, ha recriminat aquest dissabte als partits de dretes i als independentistes que "simplement acorden votar junts per fer mal a la gent".









Batet ha remarcat que només hi ha dues opcions de govern del resultat de les eleccions generals: el de Pedro Sánchez o el que resulti d'un pacte de les dretes.





La candidata ha apuntat que "només hi ha una proposta per a Espanya", que és la del PSC, ja que els altres partits polítics estan instal·lats a la confrontació. Aquesta és la carta que juga el partit socialista per a les eleccions, a causa de que la dreta, segons el PSC, només parla del conflicte català.





ACUSA LA DRETA DE INVOLUCIÓ





Batet acusa Ciutadans i el Partit Popular de representar una involució per al país i d'utilitzar la unitat d'Espanya per atacar al PSOE.





"Uns diuen que volen molt a Catalunya però s'obliden dels catalans, els altres diuen que volen molt a Espanya però al final s'obliden dels espanyols", ha remarcat, fent referència a la negativa d'independentistes i partits de dretes a aprovar els pressupostos del govern de Sánchez.





Batet també ha advertit que una victòria del PP, Cs i Vox suposaria una reedició nacional del pacte de les tres forces a Andalusia, on hi ha hagut "purgues de funcionaris", rebaixes d'impostos i un intent d'eliminar el finançament contra les polítiques de lluita contra la violència de gènere, segons ha manifestat.





La intervenció ha acabat amb la presentació del seu cartell per a la campanya electoral, que segueix el mateix format que el de Sánchez: un primer pla de la ministra en blanc i negre amb el lema 'Fes que passi'.