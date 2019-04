El jutge imputa l'exdirector de comunicació de Moncloa per l'espionatge a Pablo Iglesias

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, ha imputat l'l'exdirector de comunicació de Moncloa i l'exdirector d'Interviú Alberto Pozas per presumpte delicte de revelació de secrets després d'escoltar la seva declaració aquest dilluns en relació al bolcat del telèfon sostret a una assessora de Pablo Iglesias en 2016 que va acabar passant per la redacció de la ja extinta revista.









Gorgs havia estat cridat com a testimoni després que el comissari jubilat ia la presó provisional José Manuel Villarejo li assenyalés durant una declaració com la persona que li va lliurar un pendrive amb el contingut del telèfon de Dina Bousselham, assessora molt pròxima a Pablo Iglesias per aquelles dates .





Convocat a les onze del matí, Pozas ha reconegut al jutge que ell va ser qui va lliurar el pendrive a Villarejo, per la qual cosa García Castelló ha interromput la declaració en canviar la condició de Pozas de testimoni a investigat, de manera que aquest haurà de tornar a l'Audiència Nacional acompanyat del seu advocat, segons les fonts consultades.





Villarejo ha assenyalat l'exdirector d'Interviú davant del jutge per justificar per què el contingut d'aquest bolcat va aparèixer entre l'abundant material informàtic que se li va intervenir en la seva detenció el 2017 i part del qual va acabar publicat en OkDiario.





El mateix Iglesias va dir que havia tingut constància d'aquest assumpte perquè el president del Grup Zeta, Antonio Asensio, el va cridar i el va informar que havia arribat la còpia del mòbil a una de les seves revistes i no s'anava a publicar, extrem que ell va confirmar a l'Audiència Nacional quan va ser cridat com a testimoni.





Ara, després d'una testifical que ha durat al voltant de mitja hora, Pozas passa a ser investigat en aquesta peça, la desena de la causa que investiga les activitats il·lícites del comissari Villarejo.

A més de Pozas, ha declarat aquest dilluns a l'Audiència Nacional el que era nuvi de Dina Bousselham (actual marit), en qualitat de testimoni, segons han informat a Europa Press fonts jurídiques.





En concret, ha assegurat davant el magistrat instructor que no va difondre el mòbil de l'assessora de Iglesias ni va tenir res a veure en la publicació posterior del seu contingut. Només va ser conscient, segons ha declarat, que ella va patir el robatori del terminal i ha descartat tenir cap raó personal per divulgar una informació d'aquesta índole, d'acord a les mateixes fonts.





RÍOS FIRMABA LOS RECIBÍS





No obstant això, no ha estat l'únic a passar pel Jutjat Central d'Instrucció 6 aquest dilluns, ja que també ha prestat declaració el que va ser xofer de l'extresorer del PP Luis Bárcenas, Sergio Rius, investigat per l'operació d'espionatge al seu excap per la qual hauria estat cobrant de fons reservats.





En concret, Rius, que ha respost a preguntes de Fiscalia Anticorrupció i el seu advocat, s'ha sotmès a una prova cal·ligràfica per comparar la seva signatura amb la que apareix en els rebeu de pagaments de fons reservats, 2.000 euros al mes, intervinguts a Villarejo i que es conservaven també al Ministeri de l'Interior.





Rius estava cridat a comparèixer després que el passat 14 de març es acollís al seu dret a no declarar davant del jutge en relació a aquest operatiu, conegut com 'Kitchen', que es va desenvolupar a partir de 2013 i en el qual hauria estat involucrat el propi Villarejo, així com diversos comandaments policials, entre ells, el número 2 de la Policia Nacional en aquella època, Eugenio Pino.