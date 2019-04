Sánchez Llibre s'ofereix per crear ponts de diàleg entre Estat i Generalitat

El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha assegurat que la patronal fomentarà la creació de ponts de diàleg entre la Generalitat i el Govern central: "Ens implicarem a fons", ha afirmat, i ha demanat que aquest problema no es cronifiqui.









En una conferència aquest dilluns al Cercle Financer de la Fundació La Caixa, Sánchez Llibre ha sostingut que "quan la política es converteix en problema és un gran fracàs col·lectiu", i ha augurat que de cronificar el conflicte català pot tenir conseqüències greus per a la economia.





"És el que ens toca fer", ha opinat el president de la patronal, que ha demanat no perdre el temps i buscar un mecanisme per afavorir el progrés econòmic, el benestar i reforçar la cohesió social, amb l'objectiu de rebaixar les desigualtats econòmiques .





Ha defensat que la seva tasca és crear "un clima social i polític amb la complicitat de les institucions i els sindicats", i ha recordat que la patronal no entrarà en plantejaments polítics, excepte quan els governs presentin pressupostos.





Ha qualificat de mala notícia per a la solvència financera de l'economia que tant el Govern central com el Govern no aprovessin pressupostos per 2019, ha opinat que l'estabilitat ve quan hi ha pressupostos i ha lamentat que el Govern no aprovés els comptes tot i que els desagradaven "per les potencialitats fiscals a les empreses".