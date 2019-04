Trapero es desmarca del pla independentista i del referèndum "il·legal"

El major dels Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero assegura que "no ha participat, no ha intervingut i no ha compartit" el pla independentista "ideat" pel Govern de Carles Puigdemont i del referèndum "il·legal" l'1 d'octubre de 2017 i garanteix que sempre ha actuat "des del més rigorós respecte a l'ordre jurídic constitucional, obeint i complint els mandats judicials".









Així ho manifesta el que va ser cap dels Mossos a l'escrit de defensa que ha remès a l'Audiència Nacional, on pròximament serà jutjat per l'actuació de la policia autonòmica durant el procés independentista català. La Fiscalia demana per a ell 11 anys de presó per un delicte de rebel·lió.





Tal com ja va afirmar en la seva declaració com a testimoni en el judici que s'està celebrant al Tribunal Suprem, Trapero reitera en el seu escrit que no ha posat "mai el cos dels Mossos d'Esquadra al servei dels interessos polítics secessionistes", i que els exdirigents catalans coneixien aquesta "posició inequívoca".





També ha remarcat una vegada més que el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos, coordinador del dispositiu policial de l'1-O, coneixia el pla proposat pels Mossos per a aquest dia, consistent en l'enviament de 'binomis' a més de 2.000 centres de votació, i que no va presentar cap objecció al respecte.