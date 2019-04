La jutge processa 30 investigats per preparar l'1-O i constata un "pla comú"

La magistrada titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha dictat ordre de processament en la causa oberta pels preparatius de la convocatòria de referèndum de l'1 d'octubre de 2017. En la resolució, es recull el processament de 30 investigats pels delictes de malversació de cabals públics, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació, però en cap cas per rebel·lió ni sedició. A més, ha aixecat la imputació a 15, entre ells Carles Viver Pi-Sunyer i Santiago Vidal.









Segons informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la magistrada fixa en 5.803.068,67 euros la fiança solidària per responsabilitat civil per als processats per malversació, quantitat suposadament gastada o compromesa amb la celebració del referèndum il·legal de l'1 d'octubre.





No prestar fiança suposarà l'inici del procés d'esbrinament i embargament de béns suficients per obtenir la garantia necessària de disposar de l'esmentada quantitat per fer front a possibles futures responsabilitats.





ARGUMENTS DE LA MAGISTRADA





La titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona, Alejandra Gil, ha argumentat que tenien un "pla comú" i que existia el ferm propòsit del Govern de Carles Puigdemont per a impulsar l'1-O malgrat ser conscients que era una il·legalitat.





En la seva ordre de processament, la magistrada constata la voluntat de celebrar una consulta refrendÀria, assajada al novembre de 2014, "amb la finalitat d'exercitar el dret d'autodeterminació i la constitució d'un nou estat, independent d'Espanya, i que va tenir la seva plasmació en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i el seu corollari en la declaració d'independència realitzada pel president de la Generalitat el 27 d'octubre al Parlament".





Després de remuntar-se en el seu relat al 19 de desembre de 2012, quan l'expresident de la Generalitat Artur Mas i el líder d'ERC, Oriol Junqueras, van signar un acord per a la transició nacional, la jutgessa destaca que es va traçar en el Govern de Puigdemont una "línia estratègica per a poder assumir el compromís inequívoc d'aconseguir la independència i de poder celebrar el referèndum, malgrat els mandats constitucionals i sent conscients de la illegalitat de les actuacions tendents a la celebració del referèndum".





ELS IMPLICATS





Un dels investigats en aquesta causa, l'exnúmero dos de Vicepresidència Josep Maria Jové, serà jutjat en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), en ser aforat perquè en l'actual legislatura és diputat d'ERC al Parlament, mentre que la magistrada assenyala que no és competent per a pronunciar-se sobre l'investigat Lluís Salvadó, excàrrec d'aquesta Conselleria i actualment també diputat, atès que té també la condició d'aforat.





Els processats són l'exsecretari de Difusió i Atenció Ciutadana de la Conselleria de Presidència i actual secretari de Comunicació, Antoni Molons, per presumpta prevaricació i malversació; Joaquim Nin, exsecretari general de Presidència, per presumpta malversació, desobediència i prevaricació; el secretari general de Treball, Josep Ginesta, per presumpta malversació; i Jaume Clotet, director general de Comunicació, per malversació.





També han estat processats l'exsecretari general de la Conselleria d'Exteriors de la Generalitat i ara director general de Relacions Institucionals i amb el Parlament de la Generalitat, Aleix Villatoro, per malversació, desobediència, revelació de secrets i prevaricació; Meritxell Massó, exsecretària general del Governació i actual secretària general de Presidència, per presumpta desobediència, i l'exdirector de la delegació del Govern de Catalunya davant la Unió Europea Amadeu Altafaj, per malversació i prevaricació.





En la llista està així mateix l'exdirector de Diplocat Albert Royo, per presumptes delictes malversació i falsedat documental; el exdirector general de Patrimoni Francesc Sutrias, per malversació i desobediència, i la interventora general de la Generalitat, Rosa Vidal, per presumpta malversació, desobediència i falsedat documental.





La vicepresidenta i presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach; el director de TV3, Vicent Sanchis; el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i el director corporatiu, comercial i de màrqueting de la CCMA Martí Patxot, han estat processats tots per presumpta desobediència, per l'emissió de publicitat relativa a l'1-O.





També està entre els processas Frederic Udina, el director de l'Idescat, desobediència i revelació de secrets; Montserrat Vidal, que estava en l'àrea de Processos Electorals i consultes Populars, per desobediència.





Altres processaments són David Palanques i David Franco, els llavors responsables de l'àrea TIC de la Conselleria de Treball, per malversació; Xavier Puig, llavors responsable de l'àrea TIC de la Conselleria d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, per malversació; Natàlia Garriga, exdirectora de Serveis de la Secretaria General d'Economia, per aquest mateix delicte, i llavors el director d'Estratègia i Innovació en el CTTI, Josué Sallent, per presumpta malversació.





Així mateix, han estat processats per la jutge l'exdirector general d'Unipost Pablo Raventós, per presumpta malversació i desobediència; Rosa Maria Rodríguez, directora general de Servei de T-Systems, per malversació, i Francesc Fàbregas, administrador del Vallenc, per presumpta malversació i desobediència.





La llista de processats la completen l'encarregada de supervisar les obres en una nau que havia de servir de centre de recollida de dades, Mercedes Martínez; Joan Manel Gómez, cap de Riscos del Centre de Seguretat de la Informació del Consorci de l'Administració Oberta de Catalunya; Josep Masolivé, treballador de Fundacio.cat, i José María Gispert, llavors gerent d'Indugraf Offset, tots ells per presumpta desobediència.





Finalment, processen Marta Garsaball Pujol, autoritzada en un compte bancari a Brusselles que el seu titular era la Delegació del Govern de la Generalitat, per presumpta falsedat documental, i Daniel Gimeno, responsable del tractament del fitxer de dades del registre de participants en consultes no refrendàries, per presumpta revelació de secrets.





DESIMPUTATS





En la resolució, la magistrada aixeca la imputació del jutge i exsenador d'ERC, Santi Vidal, les polèmiques declaracions de la qual en diverses conferències on assegurava que el Govern tenia dades dels catalans de forma irregular va desencadenar l'obertura de la causa amb la presentació de denúncies de Vox i l'advocat Miguel Durán a principis de 2017.





També han exculpat Carles Viver i Pi-Sunyer, que llavors presidia el Consell Assessor per la Transició Nacional i el Institut d'Estudis Autonòmics; el cap de gabinet de Presidència Jordi Cabrafiga; el excàrrec d'Unipost Felipe Andanuche; el propietari de la nau en la qual la Guàrdia Civil va trobar unes 10 milions de paperetes del 1-O, Pau Furriol, i a diversos empresaris d'impremtes i altres empreses.





Segons ha detallat el TSJC, els processats seran oportunament citats per a practicar la declaració indagatòria, que no té assenyalament en aquest moment i que es fixarà en una nova resolució.





La resolució dictada per la titular del Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona permet recursos de reforma (directament davant la magistrada que l'ha dictat) i d'apel·lació (revisió que correspon a l'Audiència de Barcelona) en el termini de tres dies.