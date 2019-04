EL PSOE guanyaria amb una àmplia majoria i el doble d'escons que el PP

EL PSOE guanyaria les properes eleccions generals del 28 d'abril amb entre 123-138 escons dels 350 diputats del Congrés. Li seguiria el PP (66-76), Ciutadans (42-51), Unides Podem (33-41) i Vox (29-37).





El Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) ha donat a conèixer aquest dimarts la seva àmplia enquesta sobre les eleccions generals, per a la qual ha realitzat unes 16.800 entrevistes personals i que, a més de les dades brutes d'intenció de vot, oferirà un pronòstic de repartiment de escons del Congrés.









Segons l'enquesta, la candidatura de Pedro Sánchez podria aconseguir la majoria absoluta amb Unides Podemos, que treu un 12,3% i entre 28 i 34 escons, i la seva confluència catalana, En Comú, a la qual s'atorga un 0,6% i entre 5 i 7 escons.





L'estudi atorga a Ciutadans un 13,6% i entre 42 i 51 escons, i darrere apareix Vox amb un 11,9% i entre 29 i 37 escons.





Puja també amb força Esquerra Republicana, a la qual el CIS calcula un 4,5% i 17 o 18 escons, mentre baixa Junts, la nova marca del PDeCAT, a la qual només es dóna un 1,2% i quatre o cinc escons.





Bildu, que té dos escons en el Congrés, passaria a tenir entre tres i cinc diputats. El PNB guanyaria un escó fins a arribar als sis. Compromís obtindria entre un i dos escons i el Partit Animalista Contra el Maltractament Animal (PACMA) obtindria fins a dos escons.





No obstant això, el CIS reflecteix que hi ha un important nombre d'indecisos, ja que el 41,6 per cent de les persones consultades no té decidit al cent per cent el seu vot.





LA MACROENQUESTA





Com les entrevistes es van realitzar al març, en l'estudi preelectoral s'ha aprofitat per recollir les preguntes habituals de les enquestes mensuals i es presenta com Macrobaròmetre Preelectoral de Març, garantint que no es trenca la sèrie històrica dels baròmetres.





Aquesta xifra de 16.800 entrevistes suposa quintuplicar les xifres i els baròmetres mensuals, que després de l'arribada de José Félix Tezanos al capdavant de la institució van passar de 2.500 a 3.000 qüestionaris. Un treball demoscòpic d'aquest calat té un cost aproximat de 300.000 euros.





El CIS de Tezanos ha vingut renunciant a la 'cuina' en els seus baròmetres, limitant-se a oferir dades brutes d'intenció directa de vot, sense fer càlculs d'estimació de vot, però en aquesta macroenquesta ha de donar una projecció de repartiment d'escons al Congrés .









En el seu últim baròmetre, corresponent al mes de febrer, el CIS mantenia el PSOE al capdavant amb una intenció de vot del 33,3%, traient un avantatge de 16 punts al PP, que va marcar un 16,7%. Darrere figuraven Ciutadans amb el 15,3% i Units Podem amb un 14,5%, mentre que Vox estava en el 5,9%.