Reobren la causa contra Buch per si va cedir locals l'1-O

La sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha revocat l'arxiu de la causa contra l'expresident de l'Associació Catalana de Municipis (ACM), exalcalde de Premià de Mar (Barcelona) i actual conseller d'Interior, Miquel Buch, per presumpta desobediència, i ha ordenat reobrir-la concretament per pronunciar-se sobre si en la seva condició d'edil va cedir locals per a l'1-O.









Segons ha informat aquest dimarts el TSJC, la resolució estima parcialment el recurs d'apel·lació presentat per la Fiscalia Superior de Catalunya i revoca l'arxiu del procediment obert contra Buch, en relació a la seva actuació com a alcalde de Premià de Mar en els dies previs a l'1 d'octubre de 2017.





La sala civil va arxivar a finals de gener la causa contra Buch i l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i alcaldessa de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), Neus Lloveras, per un presumpte delicte de desobediència greu pel seu suport l'1-O en considerar que van actuar en l'exercici "de funcions no institucionals i eminentment polítiques", i la Fiscalia va recórrer aquesta decisió.