El fiscal recorre el tercer grau d'Oriol Pujol perquè ha rebut "tracte privilegiat"

La Fiscalia ha presentat un recurs al Jutjat de Vigilància Penitenciària contra la concessió del tercer grau inicial l'exdiputat de CiU al Parlament Oriol Pujol condemnat a dos anys i mig de presó per tràfic d'influències, suborn i falsedat en document mercantil pel cas ITV, i ha constatat que ha rebut "tracte privilegiat".









En el seu escrit, el fiscal s'oposa a la concessió del tercer grau a Pujol, que suposa que des del divendres 29 de març pugui sortir de la presó durant el dia entre setmana i estar a casa els caps de setmana, demana que se li classifiqui com a segon grau, i lamenta que es transmeti "un perillosíssim missatge que és rendible delinquir".





La Secretaria de Mesures Penals de la Conselleria de Justícia, que dirigeix Ester Capella, va aprovar el 21 de març la classificació inicial de tercer grau d'Oriol Pujol, una proposta que havia estat elevada per decisió unànime de la junta de tractament de la presó de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires (Barcelona).





El fiscal recorda en el seu recurs que Pujol, entre 2010 i 2012 es va aprofitar de la seva doble condició de president del grup parlamentari de CiU i de secretari general de CDC per a ordir un pla per a beneficiar-se econòmicament de l'augment d'estacions d'ITV que anaven a ser adjudicades, i també va usar "la influència de la seva posició política a fi d'aconseguir actes administratius favorables als seus propis interessos" i va percebre comissions a través de la seva esposa.





"PURA COBDÍCIA"





Considera que Pujol va actuar "per pura cobdícia, per mera avarícia així com per la seva situació familiar privilegiada", i lamenta que els delictes vinculats a la corrupció política suposen un atac important a l'Estat de Dret.





El Ministeri Públic afirma que l'administració penitenciària no ha valorat adequadament les variables a l'hora d'atorgar-li el tercer grau perquè les circumstàncies d'Oriol Pujol "no justifiquen la concessió amb caràcter inicial i immediat" (després de 57 dies a la presó) del tercer grau.





Ressalta en el seu escrit que el règim de vida del tercer grau preveu que l'intern només estigui vuit hores al dia entre setmana en el centre penitenciari, només per a pernoctar, i amb permisos els caps de setmana, "buidant en gran manera el contingut de la pena imposada pel tribunal sentenciador".





"REFERENT SOCIAL I POLÍTIC"





El fiscal té en compte la gravetat dels delictes comesos i que per a això Oriol Pujol va usar els seus càrrecs públics, i també que era el fill de l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol "pel que va esdevenir un referent social i polític en la comunitat i en una especial facilitat per a la comissió dels fets delictius".





A més, posa l'accent en què Oriol Pujol està sent investigat a l'Audiència Nacional en una causa contra els seus pares, i alguns dels seus germans, per presumptes delictes de blanqueig de capitals i contra la Hisenda Pública, per la qual cosa existeix causa penal pendent contra ell.





Considera que "no s'han eliminat els riscos d'una futura reincidència en fets similars, màximament quan es transmet, amb aquesta classificació inicial en tercer grau de tractament, aquest buidatge de pena i aquesta sensació d'impunitat per a determinats delinqüents".





"PRIVILEGIAT SOCIAL"





"L'intern és un privilegiat social i econòmicament, la qual cosa va aprofitar per a la realització dels fets delictius, per la qual cosa donar-li ara un nou tracte privilegiat com és una classificació inicial en tercer grau, només reforça la seva sensació de que el seu estatus li permet aprofitar les seves prebendes", argumenta.





Així, constata que aquests delictes són propis d'un entorn social privilegiat, per la qual cosa el retorn al seu entorn familiar ha de considerar-se com un "factor de risc".





"Existeixen altres tipus de delictes que són propis d'ambients socials desfavorits, com per exemple el delicte de robatori, i difícilment es concediria un tercer grau inicial a un intern, condemnat per un delicte de robatori, que estigués sent investigat juntament amb la resta de la seva família per la comissió d'altres delictes de robatori", al·lega.