Les campanes de la Universitat de Barcelona tornen a sonar

Les campanes de l’Edifici Històric de la Universitat de Barcelona tornen a marcar les hores i els quarts a la plaça Universitat. La inauguració ha tingut lloc aquest dimarts, 9 d’abril, a les 12 h, en un acte que ha presidit el rector de la UB, Joan Elias.





Feia més de dues dècades que no sonaven: des de l’any 1995, quan el rellotge es va espatllar i les campanes van deixar de funcionar. Aleshores l’elevat cost de la reforma va obligar a deixar-les aturades. No va ser fins uns anys després que es van dur a terme els primers treballs de recuperació. El deteriorament que el transcurs de 130 anys havia provocat en la torre del rellotge i el campanar de l’Edifici Històric va fer que la primavera del 2009 es procedís a restaurar-los. Les tasques de reparació es van allargar durant quatre mesos. En aquella primera intervenció es va restaurar l’estructura metàllica del campanar, juntament amb les dues campanes de bronze, però aquestes igualment van continuar sense sonar. Ara, gràcies a la iniciativa del Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni, s’ha decidit recuperar-ne el so.





Els treballs que s’han dut a terme han consistit a substituir els elements de ferro per uns altres de bronze --que no fan malbé el metall de les campanes, de més d’un segle d’història--, i també s’ha installat un sistema electrònic que programarà el tocs. Les campanes, amb un so de 65 decibels, se sentiran de dilluns a diumenge entre les 8 i les 22 h.





"El que volem és, amb el petit pressupost que tenim, anar recuperant elements patrimonials de l’Edifici Històric; en aquest cas, el so de les campanes", explica Salvador García Fortes, vicerector d’Arts, Cultura i Patrimoni de la UB. I continua: "Les campanes, a més, tenen un doble vessant patrimonial: la part material, però també el seu contingut immaterial. Es vol recuperar un so, la presència de la UB a la societat, mitjançant un instrument 'musical' (la campana de les hores té un so de si, i la dels quarts de do) com són les campanes que sempre han estat associades a l’Edifici Històric". Un edifici que és, a més, tot un emblema de la ciutat, declarat monument historicoartístic nacional el 1970.





UN RELLOTGE PER MARCAR LA VIDA ACADÈMICA





"Alumni et magistri academiae barcinonensis obtemperate sono" és una part de la inscripció llatina que podem llegir a la campana de les hores. La traducció ve a dir que la campana obeeix al so dels alumnes i professors de la Universitat de Barcelona. Elias Rogent, ja des dels seus primers projectes, va concebre un campanar en el qual s’allotgés un rellotge que havia de marcar els horaris, la precisió i el rigor propis de la vida acadèmica. Inicialment aquest havia d’estar ubicat al centre de la façana de l’edifici de la Universitat, però no es va arribar a construir mai en el projecte definitiu, que es va començar l’any 1863 i l’any 1872 ja estava pràcticament acabat des del punt de vista arquitectònic.





En lloc d’això, l’any 1877 es va construir a la torre oest l’estructura de ferro actual (una estructura metàl·lica de quatre braços que recobreix les campanes a la manera d’una cúpula oberta d’estil renaixentista), seguint sempre els dissenys de Rogent, que possiblement va comptar amb la col·laboració del mestre Joan Torras Guardiola, que a l’època també era professor de l’Escola Provincial d’Arquitectura, emplaçada al mateix Edifici Històric i dirigida per Rogent.





La campana de les hores té un diàmetre de 110 cm i pesa 750 kg, i la dels quarts, 97 cm de diàmetre i 500 kg de pes. Totes dues tenen els escuts de la Universitat de Barcelona i el lema "Perfundet omnia luce" (ho omplirà tot de llum), rematats per una gran corona reial, i amb inscripcions en llatí que ens informen que les campanes va ser construïdes a la foneria de Miquel Forcada, de Vic, el 1880, durant el regnat d’Alfons XII.





La documentació conservada a l’Arxiu Històric de la UB ens descobreix més detalls sobre la seva construcció. Hi trobem, per exemple, l’expedient sobre el contracte de construcció del rellotge associat a les campanes, on figura el plànol original de la torre del rellotge (1877), dibuixat a mà i d’una gran bellesa. També el plec de condicions del contracte de construcció del campanar (1880), així com un document amb data d’agost del 1880 sobre el pagament de les campanes, que ens revela que van tenir un cost de 6.566 pessetes.