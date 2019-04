La Cambra dels Comuns del Regne Unit ha aprovat aquest dimarts per una àmplia majoria el pla de la primera ministra, Theresa May, de demanar una segona pròrroga del Brexit, un dia abans del Consell Europeu en què els caps d'Estat i Govern de els Vint valoraran la petició britànica.









May va sol·licitar per carta el passat divendres al president del Consell Europeu, Donald Tusk, una ampliació del termini per a la sortida del Regne Unit de la UE fins al 30 de juny, si no aconsegueix abans que el Parlament britànic doni el seu vistiplau a l'acord del Brexit.





Els diputats han donat suport a la 'full de ruta' de May en una votació celebrada aquest dimarts que s'ha saldat per 420 vots a favor i 110 en contra. El Govern estava obligat a sotmetre el seu pla a Westminster després que dilluns les seves senyories aprovessin una llei que els dóna el poder de supervisar i fer canvis.





May ha rebut aquest recolzament parlamentari --un dels pocs que pot comptar des que va començar el procés del Brexit-- al continent, on aquest dimarts s'ha reunit amb la cancellera alemanya, Angela Merkel, i el president francès, Emmanuel Macron, per guanyar adeptes.





ALEMANYA I FRANÇA, DIVIDITS





Les mandatàries britànica i alemanya s'han reunit durant hora i mitja a Berlín i, segons el comunicat difós per Downing Street, han coincidit "en la importància de garantir una sortida ordenada".





No obstant això, Merkel s'ha mostrat partidària de l'alternativa proposada per Tusk, que planteja una pròrroga "flexible" del Brexit fins a final de març de 2020, amb la possibilitat que el divorci es produeixi abans si Regne Unit arregla els seus assumptes interns, la ja coneguda com 'flextensió'.





Posteriorment, May ha embarcat rumb a París per veure amb Macron, a qui ha demanat igualment que doni suport el seu pla per fixar el 30 de juny com a nova data límit i ha posat al corrent de les seves negociacions amb l'oposició per superar la crisi política al voltant al Brexit.





"També han parlat sobre les properes eleccions al Parlament Europeu i la primera ministra li ha dit que el Govern està treballant molt dur per evitar que el Regne Unit hagi de participar-hi", ha indicat el número 10 en una nota oficial.





El president de la República francesa es mostra menys partidari que Alemanya de prorrogar de nou la sortida del Regne Unit de la Unió. Unes hores abans de la trobada entre May i Merkel, el primer ministre d'Irlanda, Leo Varadkar, ha declarat que Macron "està obert" a una segona pròrroga, si bé "vol saber amb quines condicions" es concedeix, "particularment sobre la implicació del Regne Unit a la presa de decisions futures".





"En el cas que hi hagi una extensió llarga, un any seria massa llarg per a nosaltres", ha dit una font del Palau de l'Elisi a Reuters, descartant així la proposta de Tusk.





LES CONVERSES ENTRE LABORISTES I CONSERVADORS NO AVANCEN





Mentrestant, les converses entre el Govern i el Partit Laborista de Jeremy Corbyn per trobar una solució a l'actual paràlisi parlamentària continuen, ha informat aquest dimarts un portaveu de Downing Street.





Des de les files opositores són poc optimistes perquè, segons va denunciar Corbyn a última hora de dilluns, "no sembla que (el Govern) vagi a moure de les seves línies vermelles originals".





Un portaveu laborista s'ha queixat que, tot i que durant la jornada d'aquest dimarts han mantingut intenses converses, "encara hem de veure un canvi clar en la posició del Govern".