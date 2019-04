Un mes i dos informes han estat suficients perquè el consell d'administració de la cadena de supermercats DIA donés el seu braç a tòrcer i recomanés l'OPA (oferta pública d'adquisició) de Mikhail Fridman, propietari de la firma Letter One.









En concret, el màxim òrgan de govern de la companyia ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) de la seva decisió un dia abans que conclogués el termini per oferir la seva opinió sobre l'OPA, valorada en 0,67 euros per títol.





Fridman actualment posseeix el 29% de l'accionariat de l'empresa minorista, per la qual cosa necessitaria una mossegada molt considerable per aconseguir el control de la companyia.





Malgrat que el passat 21 de març el consell va rebutjar l'OPA després de tancar una pròrroga bancària, les opinions emeses per Bank of America Merrill Lynch International Limited i Rothschild & Co, assegurant que l'oferta del milionari rus es tracta de la "millor alternativa existent "per al conjunt de la companyia, ha fet canviar d'opinió als representants de l'òrgan de govern.





UN PREU NO EQUITATIU I DESACORDS AMB LA BANCA





No obstant això, la consultora Rothschild & Co considera que el preu de l'oferta de 0,67 euros no té la consideració de preu equitatiu, mentre que subratlla que LetterOne encara no ha indicat que haja aconseguit "cap acord" amb els bancs creditors que permeti evitar l'incompliment del venciment el 31 de maig de 2019 del deute.





Aquest pacte amb la banca sembla complicat: Fridman s'ha mostrat inflexible en la seva voluntat de no abonar ni un cèntim al passiu amb les entitats fins d'aquí a quatre anys, quan considera que la situació financera s'haurà estabilitzat.





A més, reemborsar els diners prestats pels bancs obligaria a provisionar una quantitat que apareixeria en els balanços com a negatiu, just en el moment en que el magnat rus vol recautxutar la marca a Espanya.





Però si se superessin els dos esculls --el preu per acció i l'acord amb els prestamistas--, LetterOne desemborsaria un total de 296.100.000 d'euros, en metàl·lic, amb l'aval d'UBS, pel 70,9% que no controla i es convertiria en l'amo de la cadena al nostre país.