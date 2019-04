Els pitjors pronòstics s'han complert. Amb el canvi de propietari del Grup Zeta, s'ha accelerat el tancament de les rotatives del holding mediàtic ubicades a Parets del Vallès. Aquest dimarts 9 d'abril, els treballadors van rebre una notificació escrita en què es comunicava l'inici d'un procés d'acomiadaments col·lectius que portarà inexorablement al tancament de l'empresa editora d''El Periódico' i 'Sport'.









Al novembre de 2018, els treballadors ja van expressar el seu pessimisme respecte al futur de la planta. Davant la manca d'inversions d'una direcció que portava temps sense exercir el seu lideratge, la destinació dels 54 empleats que treballen a les rotatives penjava d'un fil.





Però ha estat el tancament de la compravenda per part de Premsa Ibèrica el que ha precipitat l'ERO a Gráficas de Prensa Diaria S.A.U., l'empresa editora de Zeta. Fonts sindicals consultades han manifestat que Javier Moll, president de Premsa Ibèrica, prefereix "tenir-ho tot net" abans de prendre completament les seves funcions com a editor de les capçaleres del Grup Zeta.





De moment, els empleats no han rebut cap 'input' que els garanteixi que seran reubicats en el seu lloc i categoria en la impremta que Prensa Ibérica té a Sant Fruitós de Bages.





UN CALENDARI DE NEGOCIACIONS AMB JUDICI INCLÒS





Serà el proper dimarts 16 d'abril quan s'activarà un termini de 30 dies per començar la primera fase de les negociacions laborals. Fins llavors, els treballadors compten amb una setmana per iniciar el període de consultes.





Es dóna la circumstància que el dia 28 de maig està programada una vista a la Sala del Social del Jutjat número 3 de Granollers per tractar les demandes individuals que la plantilla ha interposat per l'intent de la direcció de boicotejar una aturada el 2013.





Els fets es remunten a la primera vegada que es va intentar tancar la planta gràfica de Parets del Vallès. Com la mobilització davant del tancament rebre un elevat suport, Zeta va encarregar la impressió dels seus diaris a empreses alienes, el que va ser vist per la plantilla com un atac del seu dret a la vaga.





Al novembre de 2018, el Tribunal Suprem va donar la raó a la demanda col·lectiva dels empleats davant de la direcció i va obrir la porta a la presentació d'aquestes demandes individuals que actualment s'estan substanciant.