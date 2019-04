A Espanya es diagnostiquen cada any 10.000 nous casos de Parkinson

A Espanya almenys a 150.000 persones pateixen Parkinson, una malaltia neurològica, crònica i progressiva que, segons dades de la Societat Espanyola de Neurologia (SEN), és diagnosticada cada any a 10.000 persones.









"Tant la incidència i com la prevalença del Parkinson s'ha incrementat de manera considerable en les últimes dècades i ho seguirà fent en els pròximes dècades. Tal és així que estimem que d'aquí a 30 anys aquestes xifres podrien triplicar les actuals", assenyala el doctor Pau Mir Rivera, coordinador del Grup d'Estudi de Trastorns del Moviment de la Societat Espanyola de Neurologia, amb motiu del Dia Mundial del Parkinson que se celebra aquest dijous, 11 d'abril.





"Aquest increment és degut, fonamentalment, a l'augment de l'esperança de vida, els avenços diagnòstics i terapèutics, i un millor coneixement la malaltia tant social com científic. Però no obstant això, segueix sent una malaltia infradiagnosticada", ha afegit.





D'altra banda, la SEN estima que almenys un 28 per cent dels afectats estan sense diagnosticar i fins a un 25 per cent dels pacients diagnosticats tenen en realitat una altra malaltia. A més, actualment, els pacients amb Parkinson triguen una mitjana d'entre 1 i 3 anys a obtenir un diagnòstic.





"Cal tenir en compte que generalment s'associa a la malaltia de Parkinson a símptomes motors: principalment tremolor, rigidesa, bradicinèsia, trastorns de la marxa i de l'equilibri. Tot i això, actualment se sap que un 30-40 per cent dels pacients no presenten tremolor i que en moltes ocasions, abans del començament dels símptomes motors, es presenten molts altres símptomes com trastorns cognitius, de l'estat d'ànim, gastrointestinals, autonòmics, de la son, etc", afegeix l'expert.





En un 40 per cent dels casos, la primera manifestació del Parkinson és la depressió, encara que també pot manifestar-se en problemes de memòria, restrenyiment, pèrdua d'olfacte, alteracions urinàries, disfunció sexual, i, de forma molt habitual, trastorns del son. "Identificar correctament els símptomes d'aquesta malaltia és el primer pas per poder millorar els temps de diagnòstic", explica Mir.