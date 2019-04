L'Hospital Josep Trueta de Girona ha realitzat 138 operacions quirúrgiques robòtiques, mínimament invasives, a càrrec de 14 cirurgians en el primer any des de la primera intervenció amb el robot Da Vinci, el 10 d'abril de 2018, ha explicat en un comunicat aquest dimecres el centre, que veu en l'aparell beneficis encara per descobrir.









S'utilitza sobretot per càncers ginecològics, urològics, colorectals, de fetge i de pàncrees, així com per a cirurgia transoral i bariàtrica, i la Unitat hepatobiliar i Pancreàtica té com a objectiu futur fer "per via robòtica tot el que es fa actualment per laparoscòpia", el 80% de la cirurgia de fetge, ha explicat el cirurgià Santi Lopez.





Aquest robot permet accés a zones que abans havien de operar-se amb cirurgia oberta tradicional i permet una visió de 360 graus, destaca l'hospital: "L'objectiu és poder operar de nou a 12 pacients a la setmana amb cirurgia robòtica" a finals d'aquest any, ha explicat l'uròleg i coordinador de l'Àrea Quirúrgica, Nicolau Carrasco.