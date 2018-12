Quirónsalud realitza una cirurgia robòtica pionera per tractar la síndrome d'Eagle

L'Hospital Quirónsalud Barcelona ha realitzat per primera vegada en la medicina privada un abordatge transoral robòtic per al tractament de la síndrome d'Eagle, i ho ha fet a través d'una tècnica mínimament invasiva que permet un postoperatori més senzill i el pacient pot rebre l'alta a les 24 hores.





Fins ara el tractament d'aquesta síndrome es duia a terme mitjançant una operació amb abordatge lateral per via externa que implicava realitzar una incisió al coll per poder accedir a la zona que operava, ha informat aquest dilluns l'hospital en un comunicat.





La síndrome d'Eagle es caracteritza per una prominència òssia a la base del crani amb forma de trau, i pot produir-se una calcificació dels lligaments que s'insereixen, amb símptomes com el dolor i la limitació de la mobilitat cervical o problemes amb la masticació.





L'ús del robot Da Vinci permet més visibilitat i un maneig millor dins d'un espai complex com el parafaringio, ha explica l'integrant de la Unitat de Cirurgia Robòtica transoral juliol Rama.





Els resultats obtinguts amb aquest procediment, ha explicat, estan resultant òptims, de manera que en un futur és possible que aquesta tècnica es converteixi en el tractament d'elecció per a aquest tipus de patologies.





La incisió es realitza al paladar i el procediment es completa en només una hora: "Com és molt menys agressiu, el mateix dia del pacient ja pot menjar i al cap de 24 hores se li pot donar d'alta", ha dit Rama.





Els pacients amb aquesta síndrome necessiten que se'ls s'extirpi l'apòfisi i, d'aquesta manera, eliminant la compressió que produeix, la simptomatologia desapareix.