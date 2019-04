La recepta del FMI per a les economies avançades: més impostos i més immigració

El Fons Monetari Internacional (FMI) ha recomanat a les economies avançades fomentar la migració, incrementar la progressivitat dels impostos sobre la renda i augmentar els impostos a les herències com a mesures per fer front a la propera crisi i aconseguir un creixement econòmic més equitatiu.









Durant l'última dècada, després de la crisi econòmica, "s'ha posat poc èmfasi en les reformes per promoure el creixement inclusiu a llarg termini mitjançant l'adaptació a demografies canviants, els avenços de la tecnologia i l'aprofundiment de la integració global", ha assegurat l'organisme internacional en el seu informe 'Monitor Fiscal', publicat aquest dimecres.





Així, com a preparació per a la propera crisi, l'entitat presidida per Christine Lagarde ha explicat que és "clau" que els països "tornin a prioritzar" l'estalvi de costos eliminant "despeses malbaratadores" i frenant la corrupció.





En aquest sentit, el FMI ha assegurat que si s'eliminen els subsidis i ajudes a combustibles fòssils es podria elevar la recaptació en prop del 3% del PIB en "alguns països", alhora que una "millor gestió" dels actius del sector públic també podria incrementar els ingressos potencials en un 3% del PIB l'any.





FISCALITAT OBSOLETA





Els tècnics del FMI han afirmat que els canvis demogràfics, els avenços tecnològics i la integració internacional ha deixat a la fiscalitat "insostenible o obsoleta". Per aquest motiu, ha receptat algunes polítiques per actualitzar les polítiques fiscals.





En concret, la institució ha calculat que el 2015 les despeses en pensions i salut associats a l'edat van representar el 17% del PIB en economies avançades i el 7% del PIB dels mercats emergents. En 2050, arribaran al 23% i el 14% del PIB, respectivament, de manera que "són necessàries reformes en molts països".





"La migració pot ajudar a alleujar les pressions fiscals en les economies envellides", ha afegit el FMI, després d'indicar que una "ràpida integració" dels migrants en el mercat de treball ajudaria a "maximitzar" aquests beneficis.





D'altra banda, el FMI ha receptat que els sistemes fiscals siguin "més progressius" amb l'objectiu d'"ajudar a distribuir" els beneficis de la tecnologia i el comerç de forma més equitativa.





A més, l'organisme ha apuntalat aquesta recomanació assegurant que implementar uns impostos més alts per a aquells que cobrin més genera unes "guanys redistributives que excedeixen els costos d'eficiència".





Així mateix, també ha assegurat que "s'hauria de considerar" aprovar impostos a la riquesa atès que en la "majoria" de països de l'OCDE el patrimoni té a distribuir-se de forma menys equitativa que els salaris.





Referent a això, per al FMI, la "majoria dels països" té espai fiscal suficient per incrementar els ingressos que obté mitjançant l'augment d'impostos sobre les herències, la terra o els immobles.





A Espanya, el Partit Popular (PP) ha proposat com a part del seu programa electoral per a les eleccions generals del 28 d'abril rebaixar el tipus màxim de l'IRPF al 40%, així com suprimir l'Impost de Successions i Donacions i l'Impost sobre el Patrimoni . Per la seva banda, Ciutadans ha proposat rebaixar l'IRPF fins al 44%, i també defensa eliminar el gravamen sobre les herències.





IMPOSTOS DIGITALS





L'organisme internacional radicat a Washington ha alertat sobre els nous impostos dirigits a gravar les activitats digitals de certes multinacionals plantejats per països com Espanya, França o el Regne Unit.





"Les mesures no coordinades i ad hoc per a companyies o activitats específiques podrien provocar distorsions significatives com doble imposició de les activitats digitals transfrontereres", ha afirmat.





En el seu lloc, el FMI ha recomanat als països prendre una via "multilateral" i de "cooperació" per gravar els beneficis generats per aquestes multinacionals.