El Barça visita Old Trafford, el temple inexpugnable del Manchester United on mai ha guanyat

Nova jornada de Champions per al Barça. Els blaugrana s'enfrontaran contra el Manchester United aquest dimecres a les 21:00 al camp d'Old Trafford, on mai han aconseguit batre el marcador contra els amfitrions britànics.





En aquest primer partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, Valverde confia en el bon fer del tiquet Messi-Suárez per vèncer en una gespa que sempre se'ls ha resistit als culers. Les absències: Vermaelen i Rafinha, que per lesió es queden sense viatjar a Gran Bretanya.





Malgrat que el FC Barcelona li ha guanyat dues finals de Champions als 'Red Devils', l'escenari imponent i un rival que porta collint victòria després de victòria no l'hi posaran fàcil als visitants.





El Barça porta diversos anys acomiadant-se de la Champions a aquesta ronda de quarts. L'any passat va ser contra l'Olímpic de Roma, que va saber trobar els punts febles del vestidor blaugrana. Aquest any el rival és l'United de Pogba, de Solskjaer i de futbolistes com Lukaku que no l'hi posaran fàcil als de Valverde. La resposta, aquest dimecres a les 21:00.