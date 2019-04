Els comandaments de policies locals catalanes han reclamat tenir una Direcció General pròpia dins de l'estructura de la Conselleria d'Interior de la Generalitat i poder tenir una major participació en les institucions de la seguretat pública de Catalunya.









Segons ha informat aquest dimecres l'Associació de Caps i Comandaments de la Policia Local de Catalunya (ACCPOLC), que ha celebrat el seu congrés anual durant el matí al Vendrell (Tarragona), els comandaments reunits reclamen que la futura llei de la Policia de Catalunya anunciada pels responsables del departament d'Interior serveixi per millorar el sistema.





En un congrés en el qual han participat més de 200 comandaments policials i autoritats de seguretat de les institucions catalanes, s'ha reclamat més participació de la Conselleria d'Interior i l'impuls de la Llei del Sistema de Policia per establir un model policial que reconegui les policies locals.





El president de la ACCPOLC, Conrad J. Fernández, ha advocat per "elevar l'ordenació i la coordinació de la Policia de Catalunya al rang de Direcció General" per aconseguir la coordinació i complementarietat efectives entre cossos, i per la participació de les policies locals en la direcció acadèmica de l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC).





"Que la coordinació i l'ordenació de les policies locals recaigui en una Direcció General seria una mesura que permetria definir, al màxim nivell de responsabilitat institucional, els recursos necessaris per prestar els serveis bàsics de policia", ha considerat.





Així mateix, permetria establir un marc laboral comú, redefinir la distribució competencial i de funcions entre policies locals i els Mossos d'Esquadra, i establir serveis comuns com el control de la qualitat de serveis, la deontologia professional i la gestió logística, ha precisat Fernández.





Els comandaments representats a la ACCPOLC han demanat als alcaldes i els representants de la Generalitat presents en l'acte que es posin en marxa tots els mecanismes necessaris "per aconseguir aquest impuls institucional de la coordinació i l'ordenació de la Policia de Catalunya".