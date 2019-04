Falten medicines a les farmàcies: no es troben i no apareixen com a desabastides

El president del Consell General de Col·legis Oficials de Farmacèutics, Jesús Aguilar, ha avisat que, a més del desproveïment que s'està produint en alguns medicaments, el que més els està preocupant els professionals de les oficines de farmàcia són la manca de fàrmacs que no estan declarats com a productes desproveïts.









"Estem molt preocupats amb tot el que és la manca de subministrament de medicaments, però una cosa és el desproveïment que està marcat per l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris i una altra de diferent, que és el que més ens preocupa, és la falta de medicaments que no estan declarats com desproveïts i que ens resulta impossible trobar-los per atendre les necessitats dels pacients", ha dit Aguilar durant la seva participació en el 'Fòrum Salut', organitzat per Nova Economia Fòrum, presentat per la presidenta del Congrés dels Diputats, Ana Pastor.





En aquest sentit, Aguilar ha recordat la posada en marxa del Centre d'Informació sobre Subministrament de Medicaments (CISMED), en què participen 7.800 farmàcies, i que permet conèixer la realitat de les faltes de subministrament a Espanya amb "dades reals". Així, ha defensat la tasca realitzada pels farmacèutics que, en el seu dia a dia, estan "solucionant" les incidències contínues que es generen, informant als pacients, substituint quan és possible els medicaments o derivant-los al metge.





"El que ens està permetent CISMED és anticipar-nos, preveure les faltes de subministrament i disposar de medicaments alternatius per garantir la continuïtat dels medicaments. Els farmacèutics passen set hores del seu treball buscant els medicaments que necessiten els pacients", ha recalcat el president de Consell general de Farmacèutics, al qual han assistit el secretari general de Sanitat, Faustino Blanco, i alguns consellers autonòmics com, per exemple, el d'Andalusia, Jesus Aguirre.





Dit això, Aguilar ha recordat que aquest problema no només passa a Espanya, tot i que sí ha reconegut que les diferències entre les comunitats autònomes agreugen el problema.





Per això, ha traslladat a l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) la responsabilitat de liderar la solució per acabar amb aquests problemes. "Als metges tampoc se'ls informa dels desproveïments de fàrmacs per la qual cosa hi ha moltes coses que cal millorar i solucionar per evitar perjudicar el ciutadà", ha detallat.