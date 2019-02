El nou sistema europeu contra la falsificació de medicaments arriba a les farmàcies espanyoles

El Sistema Espanyol de verificació de Medicaments (SEVeM), aprovat per normativa europea per prevenir l'entrada de medicaments falsificats en la cadena de subministrament legal, entrarà en vigor oficialment aquest dissabte a les 22.000 farmàcies espanyoles.





Aquest mecanisme de seguretat consisteix en la incorporació en l'envàs dels medicaments de dos dispositius: un identificador únic o codi bidimensional Datamatrix, que identifica individualment l'envàs, i un dispositiu contra manipulacions en l'embalatge exterior, que pot ser un segell o un precinte que permeti verificar visualment si l'envàs del medicament ha estat manipulat o no.





Aquests dispositius de seguretat presents en l'envàs dels medicaments hauran de ser verificats i autenticats a l'oficina de farmàcia per part del farmacèutic en el moment de la dispensació. Per a això, es escanejarà el codi de cada envàs i es connectarà al repositori nacional, que estarà sincronitzat amb la plataforma europea, per confirmar que el producte que arriba al pacient és el mateix que va sortir de la planta de producció farmacèutica.





El president del Consell General de Col·legis Farmacèutics, Jesús Aguilar, creu que es tracta d ' "un nou èxit" de la Farmàcia espanyola que, "una vegada més, dóna mostres de la seva capacitat tecnològica i del seu compromís amb la seguretat dels pacients" . "La Farmàcia espanyola és un referent a nivell internacional. Amb el desenvolupament d'aquest sistema, donem resposta en temps i forma a la normativa europea i als ciutadans espanyols", assenyala.





Aguilar assegura que la falsificació de medicaments al canal legal "no suposa un problema real" a Espanya, però que "tot i així" s'han sumat a aquest projecte europeu perquè "aquesta amenaça global, que no entén de fronteres, requereix d'una lluita conjunta ".





Des que es va publicar la reglamentació europea fa ja gairebé tres anys, des del Consell General de Col·legis Farmacèutics s'ha treballat amb la Federació de Distribuïdors Farmacèutics (FEDIFAR), Farmaindustria i l'Associació Espanyola de Medicaments Genèrics (AESEG) i les autoritats competents, i s'ha facilitat informació i formació als col·legis oficials de farmacèutics sobre el desenvolupament i funcionament del Sistema.









ELS MAGATZEMS DE DISTRIBUCIÓ FARMACÈUTICA TAMBÉ "ESTAN PREPARATS"

Per la seva banda, els 140 magatzems majoristes amb els quals compten les empreses de distribució farmacèutica que conformen la FEDIFAR ja "estan preparats" per a la posada en marxa del SEVeM.





"Des de fa temps, els magatzems de les empreses de distribució farmacèutica han vingut treballant per a realitzar les adaptacions necessàries de cara a complir amb les exigències que recull la normativa europea antifalsificació. Ha arribat el dia fixat perquè comenci a funcionar el sistema i tots els magatzems de distribució estan preparats per complir les seves obligacions ", detalla el president de FEDIFAR, Eladio González Miñor.





FEDIFAR assegura que "tots" els magatzems majoristes estan en disposició de dur a terme el procés de verificació de medicaments en aquells casos que estableix la normativa europea: medicaments retornats per farmàcies, els rebuts d'altres majoristes, així com els que en determinades situacions considerin necessari les autoritats sanitàries.





Així mateix, també tenen com a funcions desactivar els codis unitaris dels medicaments que es distribueixin fora de la UE, dels quals siguin retornats per altres majoristes o farmàcies i no puguin retornar a les unitats vendibles, dels destinats a la seva destrucció, dels quals demanin com a mostra les autoritats competents, i dels quals es distribueixin a persones o entitats que assenyalin les autoritats.