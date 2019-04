Policia acusa Mossos de col·laborar amb els ciutadans per protegir les urnes l'1-O

Un inspector de la Policia Nacional ha relatat aquest dijous la col·laboració que va percebre entre efectius dels Mossos d'Esquadra i civils després de la votació en el referèndum l'1 d'octubre de 2017, des d'agents portant-se les urnes fins sortejos en presència d'ells perquè els ciutadans es duran les urnes a casa seva per així protegir-les.









Aquest inspector, que va exercir tasques de contravigilància durant tota la jornada en diferents punts de Barcelona, ha explicat al tribunal que jutja el procés independentista a Catalunya que en almenys quatre centres de votació va ser testimoni d'aquesta connivència per defensar les urnes, tot i que ha reconegut que no sap si en totes elles hi havia paperetes dins.





A preguntes de la fiscal Consol Madrigal, l'inspector ha narrat les intervencions que va fer la Policia Nacional durant el dia, en les quals sempre va percebre una actitud "passiva" dels agents dels Mossos que estaven en els voltants dels centres. Al migdia "es van paralitzar les entrades", de manera que els policies només es van quedar fent tasques d'informació.





Ja prop del tancament dels col·legis, a l'Institut Pablo Ruiz Picasso de Barcelona, un mosso va agafar unes urnes i les va introduir al maleter d'un cotxe logotipat, ha explicat. La patrulla se les va emportar, però l'agent va romandre al centre, i quan va acabar la jornada de votació dels ciutadans van fer el recompte, després de la qual cosa huit persones van sortir amb més urnes, es van dirigir als mossos i aquests van emplenar un paper: "Tot en un ambient de cordialitat", ha explicat, per afegir que els mossos es van dur les urnes en un cotxe que va acabar a la comissaria d'Aiguablava.





A l'Institut Valldemossa va passar "alguna cosa similar amb un cotxe camuflat" de la policia autonòmica que després van comprovar que pertanyia a Presidència de la Generalitat. Els mossos van introduir documentació en el vehicle, que es va desplaçar fins a un parc de bombers, del qual van sortir altres agents amb urnes. Tots "es van ajuntar després amb altres vehicles i s'anaven a la comissaria d'Aiguablava", ha explicat l'inspector.





Però no només els Mossos d'Esquadra, sinó que els ciutadans també es portaven les urnes, ha assegurat. A l'escola Calderón de la Barca, una persona a la qual la gent deia 'la cap Lore' va sortir del centre amb una urna passades les 20.00 hores i va entrar en un domicili proper. Minuts després, persones de l'escola anaven sortint "mica en mica" carregats amb urnes i transportant-al mateix immoble i en arribar, en presència de mossos, "van fer sortejos per veure qui es quedava" amb elles.





I en un altre centre, l'Institut Gineuta, l'inspector ha assegurat que el recompte de les paperetes es va fer en presència dels agents de la policia autonòmica. "Una persona va dir que un cop fet el recompte, els vots es podien dur a les cases particulars", ha relatat.





La fiscal també ha preguntat a l'inspector per un altre centre, l'Institut Carrasco i Formiguera, on ha dit que arribat el moment del tancament, un mosso vestit amb el seu uniforme va agafar una urna i se la va endur acompanyat de la seva parella: "En una mà duia l'urna i en l'altra la seva parella", ha apuntat.