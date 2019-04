​Julian Assange, detingut i condemnat en un sol dia

Julian Assange ha estat detingut per la Policia Metropolitana de Londres després de ser expulsat de l'ambaixada equatoriana, on s'amagava com fugitiu des de 2012.





Actualment es troba detingut en una comissaria del centre de la capital britànica, abans de ser presentat davant el Tribunal de Primera Instància de Westminster "tan aviat com sigui possible". De moment, un jutge l'ha condemnat per violar els termes de la llibertat condicional que Regne Unit li va concedir el 2012.





El fundador de Wikileaks, de 47 anys d'edat, era buscat per la policia britànica per violar les condicions de la seva fiança, després d'una llarga història d'esdeveniments que va començar al novembre de 2010, quan Suècia va emetre una ordre d'arrest internacional contra Assange, després que les autoritats del país ho interroguessin sobre les acusacions d'agressió sexual i violació, que ell va negar.





