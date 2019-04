L'AVE 'low cost' Madrid-Barcelona arribarà per Setmana Santa de 2020

Renfe preveu tenir en servei el seu AVE companyia de baix cost entre Madrid i Barcelona a la Setmana Santa de l'any 2020, segons va anunciar el president de la companyia ferroviària, Isaías Táboas.









"La propera Setmana Santa, els usuaris ja podran comprar bitllets i viatjar en el nostre servei 'low cost' d'Alta Velocitat entre Madrid i Barcelona", va assegurar Táboas durant la seva intervenció al 'Fòrum Next'.





Renfe complirà així amb la seva intenció de llançar l'AVE companyia de baix cost en què treballa "bastants mesos abans" que al desembre de 2020 el sector del transport de viatgers en tren es liberalitzi i altres operadors puguin entrin a competir amb l'operadora pública.





Es dóna la circumstància d'una de les companyies interessades a entrar a l'AVE espanyol, la ferroviària pública francesa SNCF, ja ha manifestat la seva intenció de fer-ho també amb un servei 'low cost'.





Pel que fa a les característiques del 'low cost' de Renfe, "que encara no té nom", el seu president va ratificar que tindrà com a principal objectiu captar passatgers d'entre els que encara opten per viatjar en cotxe i l'autobús en lloc d'en tren.





Táboas diu que serà un servei diferent a l'actual AVE, del qual ha rebutjat que sigui car. "No assumeixo que l'AVE sigui car", va assegurar. "És un producte de qualitat, que ofereix unes prestacions molt valorades pels viatgers i que el mercat està disposat a pagar", ha assegurat. "És un servei de qualitat amb un preu que s'ajusta el servei que dóna", ha insistit.





De la seva banda, el que va denominar "futur servei d'Alta Velocitat a baix cost", tindrà un preu més barat, un import que en anteriors ocasions ha estimat podria ser un 40% més barat que fa al preu mitjà dels bitllets de l'AVE actual.