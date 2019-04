El ple del Parlament ha rebutjat aquest dijous una nova aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya i no ha descartat la via unilateral a la independència "com a manera de resolució del conflicte entre Catalunya i Espanya", votant una moció dels comuns.









En un punt de la moció, els comuns proposaven renunciar a la via unilateral, i ha estat rebutjat amb els vots en contra de JxCat, ERC i la CUP, mentre que la resta de grups ha votat a favor.





En un altre punt, demanaven que el Parlament rebutgés aplicar de nou el 155 i això ha estat aprovat per JxCat, ERC i els comuns, mentre que Cs i PP han votat en contra, i PSC-Units i la CUP s'han abstingut.





La moció instava el Govern a impulsar "una agenda de canvi catalana que sigui un element clau sobre el qual pivot el diàleg" de la Generalitat amb l'Estat, però això s'ha rebutjat amb els vots contraris de tots els partits, excepte l'abstenció del PSC i el vot a favor dels comuns.





Sí que s'ha aprovat avançar cap a un nou escenari de diàleg que parteixi de dos principis fonamentals: "la desjudicialització de la política, i, per tant, la llibertat dels presos polítics"; i reconèixer que només hi haurà una solució política al conflicte des de la lògica de la bilateralitat i el respecte al principi democràtic, expressat en un referèndum pactat i amb garanties.





A més, entre els punts de la moció aprovats es troba reclamar el compromís dels partits contra les "clavegueres de l'Estat", fer una auditoria a la Monarquia, retirar les medalles concedides a Billy el Nen i altres torturadors del franquisme, i fer un cordó sanitari a l'extrema dreta.





DEBAT





La presidenta dels comuns, Jéssica Albiach, ha explicat que la moció té la voluntat de desbloquejar la situació actual i que això passa "pel diàleg", pel que proposen una agenda que reculli els grans consensos de la societat catalana que el Govern ha de traslladar al Govern central.





El socialista Ferran Pedret ha defensat el diàleg, però ha demanat no marcar prèviament en què s'ha de basar, com creu que fa aquesta moció, i ha cridat els partits d'esquerra a fer un "front comú" per evitar un Govern de dretes.





Nacho Martín Blanco (Cs) ha recriminat als comuns que assumeixin el "marc mental" de l'independentisme i insisteixin que la solució passa per un referèndum i els ha acusat d'excloure Cs del diàleg.





Per part d'ERC, Mònica Palacín ha qualificat aquesta iniciativa com una "moció trampa" perquè creu que té objectius electorals, ha sostingut que el diàleg no es pot condicionar amb els punts que recull la moció i ha assegurat que no renunciaran a cap via per aconseguir la independència.





En la mateixa línia, Lluís Guinó (JxCat) ha criticat que els comuns no hagin acceptat cap esmena i perquè considera que amb la moció busquen "imposar el seu programa electoral", i ha insistit que el seu objectiu és la independència de Catalunya.





El 'cupaire' Carles Riera ha argumentat que no comparteixen la moció perquè el "règim del 78 no és reformable" i ha afirmat que l'única manera d'acabar amb ell és una ruptura unilateral.





Finalment, la popular Andrea Levy també ha dit que la moció sembla el programa electoral dels comuns i ha avisat que "no es pot posar al mateix nivell complir la llei i incomplir-la".