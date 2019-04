El president del Parlament, Roger Torrent, ha expulsat aquest dijous al diputat del PP Santi Rodríguez del ple de la Cambra després de cridar-a l'ordre diverses vegades durant una discussió.









En el debat d'una moció, Natàlia Sànchez (CUP) ha mostrat una foto del escrache la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) al costat d'un acompanyant amb el braç alçat, el que ha interpretat com un "salutació feixista".





Després del debat, la popular Esperanza García ha demanat la paraula per afirmar: "Al PP sempre ens trobaran amb el braç i la veu ferma per defensar la llibertat i la democràcia i perquè no es produeixin fets com els de la UAB".





Després d'això, hi ha hagut una picabaralla entre diputats de CUP, PP i ERC i, des del seu escó, Rodríguez ha assegurat a Torrent que els estaven "increpant", però el president li ha recordat que no tenia l'ús de la paraula i li ha cridat a l'ordre tres vegades seguides, mentre el diputat feia gestos de negació amb els braços.





Així, Torrent li ha demanat que sortís de l'hemicicle i ha sortit d'ell acompanyat de García, dirigint unes paraules al president del Parlament abans de deixar l'hemicicle.





Després, el portaveu de Cs a la cambra, Carlos Carrizosa, ha demanat la paraula per una qüestió d'ordre i ha titllat d'intolerable que "aquells que donen suport als grups que insulten i trenquen les seus insultin a un diputat del Parlament i s'expulsi l'insultat".





"És indignant! És indignant! És lamentable que vostè expulsi a un company diputat insultat pels feixistes", ha cridat Carrizosa en referència a la CUP, i Torrent li ha demanat baixar el to.





La diputada 'cupaire', que ha tornat a intervenir per al·lusions, ha replicat que el seu partit sap que "el feixisme mata i l'únic compromís de la CUP amb la democràcia és l'antifeixisme".

"Vostès, avui, el que defensen amb el braç alçat ho ha vist tot el món. Un nazi al costat de la senyora Cayetana Álvarez de Toledo, cap de llista del PP. Amb la seva vehemència deslligada estan defensant aquest braç alçat", ha dit.





Carrizosa ha tornat a prendre la paraula per explicar que aquest mateix dijous "els amics dels que han insultat al company del Parlament" han agredit a una companya del seu partit a la qual han embenat el turmell per rebre puntades de peu, segons ha narrat.





El diputat de JxCat Eduard Pujol ha recordat que un altre diputat els ha titllat de racistes i xenòfobs, i que no han dit res, però ara no volien estar callats quan "alguns converteixen al Parlament en un espectacle de taverna".





Finalment, el diputat d'ERC Ruben Wagensberg, que està a la zona de l'hemicicle al costat de la CUP i el PP, ha assegurat que no s'ha insultat a ningú: "Només li hem preguntat si, quan deia que havien estat increpats, es referia també al que ha aixecat el braç en salutació feixista".





UN ANTECEDENT





És la segona expulsió en la història del Parlament durant la democràcia, però la primera efectiva: el 6 d'octubre de 1994, el llavors president de la Cambra, Joaquim Xicoy, va expulsar al portaveu parlamentari del PP, Josep Curto.





Xicoy li va fer sortir, es va produir llavors enrenou i es va suspendre el ple: durant aquest recés, Josep Curto va demanar disculpes i la sessió es va reprendre amb ell.