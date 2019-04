Amics, artistes i familiars rendiran un tribut a la soprano Montserrat Caballé en el concert 'El somriure de Montserrat Caballé' al Gran Teatre del Liceu de Barcelona aquest divendres, que serà en "una tarda d'emocions", ha avançat en declaracions als periodistes, el president del Patronat del Liceu, Salvador Alemany.









Alemany ha detallat que serà un acte dissenyat pels amics de Montserrat Caballé, per les institucions on ella va treballar i pels que l'han admirat i la volen: "No espero que sigui un episodi de tristesa. Estem fent el comiat de la diva, però volem fer una celebració del que ha representat".





"L'acte de demà contribuirà a enaltir la memòria de Montserrat Caballé", ha afegit Alemany, que ha considerat que la soprano seguirà tenint grandesa i tot després de desapareguda.





Així, en el concert participaran "veus amigues" que han acompanyat Caballé durant bona part de la seva història, amb una sèrie de contribucions a través de vídeos per part de persones rellevants que no s'han pogut desplaçar, així com vídeos aportats per teatres de òpera de tot el món, tot això estructurat per Lluís Pasqual.





"Acabarem configurant un acte que trigarem molt en recordar", ha pronosticat Alemany, que ha considerat que al novembre a la catedral es va acomiadar a la persona, mentre que aquest divendres s'acomiadarà internacionalment a l'artista.





EL DIA DE LA SEVA ANIVERSARI





La filla de la soprano, Montserrat Martí Caballé, ha recordat emocionada que aquest divendres hauria estat l'aniversari de la seva mare --hauria complert 86--, i ha dit que per a la família és un dia trist però que aquest acte els farà passar la tristesa amb una mica de "alegria i afecte".





Ha afegit que tant ella com el seu pare, Bernabé Martí, i el seu germà Bernabé Martí, podran gaudir de "tant d'amor i tant d'afecte" que el Liceu sempre ha mostrat cap a la mare, i ha destacat l'amor del públic.





La família ha estat implicada en l'homenatge des del primer moment per acordar la participació d'artistes i les agendes, encara que ha dit que per a ells també hi haurà un factor sorpresa en aquest "dia d'emocions".





El tenor Josep Carreras, que cantarà la cançó napolitana 'Dincintecello Vuie', ha recordat que el seu contacte amb Caballé va ser extraordinari, perquè ella va creure en ell des del primer moment, estenent-li la mà fins cantar junts fins a unes 300 ocasions, amb títols junts tant al Liceu com al món, i "cada vegada era una festa".





"Això és molt important, però no ho és tant el respecte personal que jo li tenia a Montserrat. Sempre es va comportar amb mi com una germana gran, amb afecte i devoció", ha dit Carreras.





Ha dit que si ella i Maria Callas han estat les grans sopranos de la història, Caballé va superar a la grega en certes òperes, i ha destacat que molts no saben el que Montserrat arribava a fer, coses com "cantar a Nova York el dia 21 de desembre, arribar a Barcelona el 23, assajar el 24 i el 26 cantar l'òpera que li tocava".





"A part d'això sempre sense cap exigència de cap tipus i menys econòmica, sempre cantava per les despeses", ha dit Carreras, que ha afegit que està feliç i trist alhora davant aquesta celebració.





El concert, amb les entrades gairebé exhaurides i que tindrà lloc després de la concessió pòstuma de la Medalla d'Or de la ciutat al Saló dels Miralls del Liceu, tindrà lloc a les 20 hores amb algunes de les veus més rellevants, com les de Josep Carreras, Jaume Aragall, Joan Pons, Al Bano, Paata Burchuladze, Begoña Alberdi, María Gallego i Josep Bros, en una vetllada d'unes dues hores dirigida per Lluís Pasqual, i que comptarà amb la batuta de Guillermo García Calvo; també estaran presents en forma de testimoni audiovisual Plácido Domingo, Zubin Mehta, Roberto Alagna i Juan Diego Flórez.