Arrenca la campanya electoral amb mítings dels líders a Madrid i a Sevilla

El president del Govern i candidat del PSOE, Pedro Sánchez, ha triat la sevillana localitat de Dos Hermanas per obrir la campanya electoral que arrenca oficialment aquest dijous, mentre que els líders del PP, Pablo Casado; de Unides Podem, Pablo Iglesias; de Ciutadans, Albert Rivera; i de Vox, Santiago Abascal, donaran des de Madrid el tret de sortida per a les dues setmanes prèvies als comicis del 28 d'abril.









Encara que tots els partits ja fa setmanes immersos en la precampanya, no és fins aquest dijous a les 00.00 hores quan arrenca oficialment la campanya electoral per als comicis que elegiran la propera composició del Congrés i el Senat.





SÁNCHEZ CRIDA A LA MOBILITZACIÓ





El president del Govern i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, ha fet una crida a la mobilització del vot progressista i moderat el proper 28 d'abril perquè si la dreta suma i forma govern "la confrontació territorial està garantida" i tornaran la corrupció i les retallades.





En un míting a Dos Hermanas (Sevilla), on va anunciar la seva candidatura a les primàries del PSOE el 2017, Sánchez ha deixat anar que el PP no és "bona gent" perquè la bona gent "no deixa al paire a persones que pateixen" com va fer el Govern de Mariano Rajoy amb les retallades durant la crisi.





CASADO S'ERIGEIX COM A BARRERA DAVANT DEL SECESSIONISME





El líder del PP i candidat a la Presidència del Govern, Pablo Casado, ha demanat aquest dijous, en l'arrencada oficial de la campanya electoral, el suport al seu partit davant les eleccions generals del 28 d'abril per "posar fre a la deriva secessionista "i la" possible recessió "a la qual s'enfronta Espanya.





"Estem en una cruïlla en què el nostre partit és més necessari que mai", ha proclamat davant unes 2.500 persones --segons els organitzadors-- reunides en el Florida Park que està situat al Parc del Retiro de Madrid. A l'acte, que ha estat animat pel DJ El Pop, han intervingut també el president del Senat i del PP de Madrid, Pío García Escudero, i el número dos del partit al Congrés, Adolfo Suárez Illana.





IGLESIAS, CONTRA ELS "PODEROSOS"





El secretari general de Podem i cap de llista de la Unides Podem al Congrés dels Diputats per Madrid, Pablo Iglesias, ha demanat omplir les urnes el 28 d'abril amb "les veritats d'un país al qual els poderosos no li han d'escriure la història".





En l'arrencada de la campanya, després de l'enganxada de cartells, Iglesias ha recordat que aquest dijous ha estat detingut Julian Assange a Londres, i ha apuntat que el poder necessita d'un mecanisme per a funcionar, i "aquest mecanisme es diu la mentida". "La mentida és una de les grans amenaces de la democràcia espanyola", ha afegit.





A l'acte, que ha començat passades les 23.00 hores, han assistit al voltant de 300 veïns i simpatitzants de la formació estatge del barri d'Aluche que han compartit un sopar popular. Acompanyant Iglesias han estat el coordinador federal d'IU i candidat de Unides Podem al Congrés per Màlaga, Alberto Garzón, i altres candidats de Unides Podem.





La enganxada de cartells ha tingut lloc al Parc de les Creus al barri madrileny d'Aluche, en un amfiteatre a l'aire lliure molt proper al Centre d'Internament d'Estrangers (CIE) i davant del solar en el qual es va situar la presó de Carabanchel, símbol per a l'esquerra de la repressió franquista.





ABASCAL ES FELICITA ABANS D'OBRIR LES URNES





El president de Vox, Santiago Abascal, ha afirmat aquest dijous que independentment del que passi a les eleccions generals del 28 d'abril, el partit que dirigeix ja ha "guanyat". "Ja no podran tornar a ficar el geni en el llum una altra vegada", ha manifestat.





Així ho ha indicat durant un acte a Toledo, en què també ha participat el vicesecretari de Comunicació de Vox i cap de llista del partit al Congrés per la província toledana, Manuel Mariscal, i el president provincial de partit, Luis Miguel Núñez.





"Hem guanyat perquè aquesta alternativa patriòtica no la poden aturar perquè és de sentit comú sentir orgull per la nostra pàtria", ha indicat el líder de Vox, per afirmar que igualment "és de sentit comú" defensar la unitat d'Espanya i que "l'alternativa patriòtica "de Vox" va conduir a un gran èxit".