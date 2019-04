L'escó de Puigdemont a l'Europarlament perilla pel retard del Brexit

L'escó de Carles Puigdemont a l'Europarlament perilla després del nou retard del Brexit, ja que Espanya perdrà cinc dels 59 llocs assignats i, segons les previsions, això faria que el polític català es quedés fora.









En no haver aliances entre JxCat i PNB, aquestes dues formacions no entrarien en la institució europea.





En el cas que el Regne Unit decidís no anar a les eleccions europees, el nombre d'escons si seria 59, però el mínim de vots per entrar a l'Eurocambra seria del 1,45 per cent.





Tant JxCat com el PNB, amb Puigdemont i Izascun Bilbao com a líders de llistes, respectivament, es mouen en un escenari d'entre un 1 i un 2 per cent, de manera que no tindrien assegurada la plaça.